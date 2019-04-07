台灣公民陣線為抗議高雄市長韓國瑜訪大陸時進中聯辦，今天下午舉辦遊行抗議，太陽花林飛帆也到場力挺。有網民貼出遊行空拍圖，不禁喊：人數真是少到嚇死人了！

PTT網民貼文指出，被空拍圖嚇到，冰棒發不完，融化很浪費耶，X！300碗冰剛剛好，搞不好一人可以吃兩碗，這種人數，看來連選村長都很難選上。

鄉民們紛紛酸說：「超多，而且看起來都能以一擋百呢。」、「好多人，看來罷免韓穩了。」、「這些人都受到雨神的保佑，可以以一敵十！」、「這是什麼鬼？隨便一個高中的校慶園遊會都比他多人。」、「差點笑到噴出來！」、「反韓大遊行只擠出這樣的人？」、「靠，你好壞喔。」、「拚人氣也輸、拚經濟也輸，連攤販都懶得來了。」、「這是全高雄的基進黨都來了吧！XD」、「帆神都來加持了，只有這人數，真慘！XD」、「快被這些吉娃笑死。」

還有人說：「居然有空拍圖XD」、「這人數空拍好殘忍。」、「看這人數，蔡英文穩了！」、「姚姚，你看到了嗎？超越你的人數出現了。」、「話說不是很愛笑年改的九百壯士，那現在這些是幾百壯士啊。」、「我真心覺得媽祖那團分1/1000都贏這坨。」、「國小園遊會的人還比較多喔！」、「我笑了，掃把比人多。」、「300壯士，高雄的逆襲。」

韓粉看到這場面也忍不住po文笑說，下午2點25分的人數，比幫韓市長接機的人還少，警察、記者一堆，沒封街、也沒封路。

(中時電子報)