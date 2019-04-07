日本職棒讀賣巨人隊台灣好手陽岱鋼，4日被觸身球砸到右手，休息兩天後已無大礙，今天在球隊迎擊橫濱DeNA一戰復出代打，歸隊首打席便敲出右外野方向二壘安打；效力羅德隊的左投陳冠宇，則是8局下登板救援，幫助球隊結束對手攻勢。

陽岱鋼是在4日晚間隊阪神隊替補上場，首個打擊機會就挨球吻，為個人連續兩年在4月遭觸身球，和去年造成骨折休息一個半月相較，這次情況比較輕微，休息兩天就能恢復比賽。

昨天陽岱鋼就有替補代跑，今天則是在7局下站上打擊區，從橫濱洋投埃斯科瓦爾（Edwin Escobar）手中擊出個人本季首支長打，靠著這次打擊敲出安打，陽岱鋼打擊率提升至3成16，部過這場比賽巨人隊1：5不敵DeNA。

陳冠宇今天登板救援，順利完成任務。(資料照/中央社記者張新偉石垣島攝 108年2月9日)

陳冠宇所屬的羅德隊度過難熬的一戰，投手群8局就被敲了7支全壘打，8局下陳冠宇登板救援，讓打者擊出滾地球出局，結束該局挨4轟的窘境，不過陳冠宇也只簡短上來完成危機任務就退場，本季至今亮相3場比賽，總共主投6.1局被敲4安打、失2分，也投出過4次三振，自責分率為0.00。

(中時電子報)