名導蔡明亮和金馬影帝李康生受倫敦台灣電影節和泰德美術館邀約，前往當地放映一系列橫跨17年的作品，包含《不散》、《天橋不見了》以及較近期的《無無眠》、《家在蘭若寺》和《你的臉》 ，並進行大師講座，其實該影展還會播放《紅衣小女孩2》等國片，但只有蔡明亮的作品被放在美術館，一如他近年總是在展覽放映電影，他笑言：「主要是泰德對我的作品很有興趣！」只是抵達後還沒調好時差，「天黑就想睡，半夜3、4點就醒來。」

「路途太遠，很累！」蔡明亮坦言近年抗拒長途飛行，原本無意出席，尤其最近忙籌備「蔡明亮的凝視計畫」，但在泰德美術館的盛情邀約下決定前往，還恰好能接上9日的都柏林東亞電影節放映。1日抵達倫敦後，一行人就馬不停蹄進行試映採訪，蔡明亮開心表示歐洲媒體都對新片給予高度評價，「《家在蘭若寺》是VR，對他們來說很新鮮！」

蔡明亮12年前為《黑眼圈》赴倫敦宣傳卻無瑕遊覽，此行抽空逛西敏寺、倫敦眼，更在泰唔士河搭船前往泰德美術館，他對倫敦市容讚不絕口，是否會想在當地拍攝《行者》？他表示：「有在想讓小康（李康生）在倫敦走，一定超級漂亮，建築新舊參雜、極有設計感。」不過一切仍看機緣，他透露：「下次搞不好在巴黎，因為已經在談。」

人在國外的蔡明亮依然放心不下「凝視計畫」展覽，因行銷資金不足，只能每天自己盯募資並發文號召，其實目前進度神速，7天已完成四分之三，僅差10萬就能達標，他訝異表示：「還滿驚訝的，但我沒有經驗，不知道是好還是壞。只是超出我的想像，大家都很支持！」最快額滿的果然是能和蔡明亮共用下午茶的項目，他搞笑說：「可惜我沒時間，不然一直找大家喝下午茶就好了！」

他日前接受網媒採訪時說過，「人生有3個機會盯著別人的臉。」對他來說，第一次母親臨走前，「彌留時我盯著看了2小時。」另一個是新生兒出生時，父母長輩肯定會開心的專注看著，「第3個機會就是看電影，所以我很開心自己是拍電影的。」蔡明亮盼把《你的臉》帶回影廳，「打掉界線，讓觀眾有不一樣的選擇。」再透過展覽與觀眾互動。募資仍在flyingV網站進行中。

(中時 )