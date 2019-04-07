藍綠政治明星爭相出席大甲媽遶境，被視為角逐2020大位熱門人選的高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲、王金平、吳敦義、陸續到鎮瀾宮參拜，總統蔡英文也在下午3點的媽祖上轎儀式，前行政院長賴清德下午也到鎮瀾宮參拜，宗教盛事充滿濃濃政治味。

國民黨市議員王鴻薇今在臉書發文表示，韓國瑜是參加遶境最受歡迎的政治人物，由此證明2020誰能上？除了韓國瑜之外的其他人可以回家睡了。

王鴻薇說，有過選舉經驗的人，觀察民眾的氛圍，就能先判斷自己會不會當選，如果民眾一片冷，自己就得有危機感；如果民眾熱情不斷，那選情便十拿九穩。

王鴻薇指出，如果把這次大甲媽祖繞境當作2020的暖身賽，韓國瑜的高人氣已經讓整個場子燒了起來，人們把座車團團包圍、高呼「總統好」，連500名維安警力也招架不住，把其他候選人遠遠甩在後頭，2020誰能上？已經不證自明。黨中央的什麼開門會、閉門會，其實都沒必要了。

(中時 )