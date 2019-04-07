海巡人員利用無人機蒐證，讓違法釣魚無所遁形。（游昊予翻攝）

潮境公園保育區成立即將滿3年，卻仍有釣客存著僥倖心態，開著波特船進入釣魚，卻不知第二岸巡隊人員已經通報成立剛滿3天的無人機隊在上方實施臨空蒐證，並通知志工漁船將其拖回岸邊，並由安檢所人員實施取締。

海巡署第二岸巡隊表示，清明連假最後一天，長潭里安檢所人員接獲通報，有釣客駕駛保麗龍浮具進入保育區內違規釣魚，隨即於岸際蒐證監控，聯絡無人機至現場實施臨空蒐證，並通報志工漁船「豆丁海馬號」上的熱血船長及基市府產發處，將該違規波特船拉回岸邊，後續交由長潭里安檢所實施違規取締。

第二岸巡隊表示，本次使用的無人機造價450萬元，最遠巡航範圍30公里，續航力長達１小時。雖然UAV區隊甫於4日成軍，但在短短3天便立下功勞，未來將持續積極查處，協助打擊違規漁釣，積極保育海洋生態與維護海洋資源。民眾若有發現相關違法、違規行為，可撥打「118」免費報案專線， 海巡署將立即前往嚴正查察。

(中時 )