健保署積極推動分級醫療，南區（雲嘉南）18家醫院6成達門診減量2％目標，診所上轉、下轉率更居全國之冠，奇美醫學中心更被譽為是模範生，門診減量已經順利達標。健保署署長李伯璋表示，雲嘉南地區2018年下半年雙向轉診件數高達15.4萬件，垂直整合聯盟間的案件數占全轉診案件數7成，高於全國平均值，且已有6成醫療院所門診減量2％。

台南市醫師公會與奇美醫學中心7日在奇美醫學中心共同舉辦《分級醫療、雙向轉診》論壇，健保署長李伯璋講述「分級醫療的過去、現在與未來」，成大、奇美醫院及基層診所則針對「雙向轉診實務面」探討實務面執行困難。

自去年7月1日起，為落實分級醫療，台南市醫師公會協同奇美醫學中心共同舉辦《分級醫療、雙向轉診》論壇後，南區（雲嘉南）雙向轉診數已逐漸成長，南區診所上轉率居全國之冠，下轉的案件中有40.8％下轉到診所，各縣市南區診所上轉率居全國之冠達19％。

不過，實施過程中難免碰到一些困擾。部份基層院所仍抱怨未接收到醫院下轉病人、轉診行政作業繁雜等意見，因此，台南市醫師公會再度協同奇美醫學中心共同舉辦《分級醫療、雙向轉診》論壇。

台南市醫師公會理事長陳相國表示，這次論壇將就醫院、基層雙向轉診實務面提出討論及建議事項，以病人為中心考量，提供更完善優質的《分級醫療、雙向轉診》服務。

奇美醫學中心院長邱仲慶說，奇美醫療體系與台南市醫師公會締結「府城HAPPY行動大聯盟」，強化與基層診所合作，透過健保署電子轉診平台互通轉診病情資訊，上轉民眾至醫院接受進一步檢查、手術、住院等治療，待病情穩定後，積極衛教病情穩定民眾下轉到原就醫診所追蹤。

李伯璋說，透過健保署建置「健保醫療資訊雲端查詢系統」內完整病患用藥紀錄、檢查檢驗結果、及電腦斷層、核磁共振等醫學影像都能在雲端調閱，醫師能更快了解病人病情，促進醫病溝通，並能更精準判斷病情，減少不必要重複檢查檢驗及開藥。

此外，「電子轉診平台」可讓醫師在民眾病情需要雙向轉診時，完整將病人的病摘及各項檢查報告，安全快捷傳遞給接受轉診院所，這些都是推動分級醫療成功的利器。李伯璋強調，落實家醫制度及雙向轉診，提供病人連續性、整合性醫療照護，使公共醫療資源達到合理分配，是改革的目標。

(中時 )