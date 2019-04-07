民進黨2020總統初選蔡賴相爭， 引發黨內憂慮， 前總統陳水扁今晚建議蔡英文與賴清德二位民進黨最強而有力的總統候選人，重新省思可否同意將「蔡賴配」或「賴蔡配」同時納入全民調，看哪種搭檔最能夠贏得總統大選？

陳水扁透過line通訊軟體指出，民進黨2020總統候選人提名初選，如果5人小組協調不成，媒體觀察認為4月10日中執會難免一番激戰，結果難料。一旦進入初選全民調將一翻兩瞪眼；停止初選交由臨時黨代表大會徵召提名，也將破壞20多年來好不容易建立的民主初選制度。

外傳賴神不可能接受副手搭檔，而蔡總統也不可能放棄尋求連任成功， 陳水扁認為，眼睜睜地看到兩強相爭可能引發火車對撞，這都不是雙方陣營所願意看到的美滿結局。如果蔡賴都想「承擔」、，而賴院長也說「戰士沒有選擇戰場的餘地」，雙方何妨各讓一步，審慎思考雙贏的最佳策略？

他建議參酌行政院長蘇貞昌接受當年副院長蔡英文邀請成為蔡提名的閣揆，南非白人總統戴克拉克也願意出任黑人總統曼德拉的副總統的例子。除了黃金搭檔「蔡賴配」，也不應排除「賴蔡配」的可能。

陳水扁請二位民進黨最強而有力的總統候選人，重新省思可否同意將「蔡賴配」或「賴蔡配」同時納入黨內初選全民調，看哪種搭檔最能夠贏得總統大選？

(工商 )