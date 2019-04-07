大甲媽起駕如總統前哨戰，人氣立分高下。(中天新聞提供)

鎮瀾宮大甲媽今晚起駕出巡，各政黨大咖都來共襄盛舉，宛如總統大選的前哨戰。高雄市長韓國瑜今(7)日南投台中連趕三行程，所到之處萬頭攢動。北市議員王鴻薇表示，從鎮瀾宮看總統大選，韓國瑜在鎮瀾宮被團團包圍的場景，「韓國瑜之外其他人可以回家睡了」。網友更稱，相對蔡英文、柯文哲及王金平，韓國瑜在線人數多達五、六萬人，誰有人氣受百姓支持，不言而喻。

王鴻薇在臉書上指出，想選總統的人，今天全都到鎮瀾宮「試水溫」。有過選舉經驗的人，觀察民眾的氛圍，就能先判斷自己會不會當選，如果民眾一片冷，自己就得有危機感；如果民眾熱情不斷，那選情便十拿九穩。

王鴻薇說，如果把這次大甲媽祖繞境當作2020的暖身賽，韓國瑜的高人氣已經讓整個場子燒了起來，人們把座車團團包圍、高呼「總統好」，連500名維安警力也招架不住，把其他候選人遠遠甩在後頭，2020誰能上？已經不證自明。黨中央的什麼開門會、閉門會，其實都沒必要了。

從網路直播上線人數也可看出人氣指標，有網友指出，「在YouTube直播視頻只有韓市長在線超過五、六萬人觀看。蔡英文柯文哲賴清德只有幾千人看。而王金平才幾百人看。就這人氣就知道 誰最得百姓支持了。」

若從電視轉播也能一目瞭然，韓國瑜大進場短短50公尺走了20分鐘，沿途四面八方的韓粉不斷狂喊選總統。但約50分鐘後總統蔡英文進場，雖然也是被隨扈團團包圍，她卻可以和民眾一一握手，和韓國瑜寸步難行的場子相較，蔡英文明顯走得相當順暢，中間基本上完全讓出走道，兩人的人氣高下立判。

(中時電子報)