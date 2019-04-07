尋求連任的蔡英文總統與下戰帖的前行政院長賴清德，7日先後參與大甲媽祖遶境盛事，兩人聲勢互不相讓，都在信眾簇擁下，一路推擠進入大殿參拜。蔡總統致詞時肯定大甲媽祖對台灣民眾信仰的影響力。針對「蔡賴辯論一事」，賴清德回應表示，他對黨的制度及卓榮泰主席有信心，相信黨中央會好好妥善處理。
蔡英文總統下午3點在立法院長蘇嘉全陪同下，參加大甲媽祖上轎儀式，台中市長盧秀燕、交通部長林佳龍也分站左右。蔡總統完成上香及三獻禮後，廟方人員分別將正爐媽、副爐媽、湄洲媽及隨行神將神像，交由蔡英文恭送進入鑾轎，為晚間的繞境起駕做準備。
「總統好！」蔡英文聽到信眾大聲支持，致詞時特別開心，她表示，這是台灣人最熱鬧的時候，看到這麼多人，感受到媽祖無私奉獻的精神，讓社會愈來愈和諧，國家愈來愈進步，中央及地方會做伙打拚，創造更多的社會福利，讓地方建設可以做起來。
賴清德則在晚間5點抵達，同樣也是被熱情信眾一路推擠到達大殿，他完成上香及三獻禮儀式後，被媒體問到「外傳蔡英文無法和自己的行政院長在公開場合辯論」，賴清德說，民進黨有民進黨的制度，我們對黨的制度及卓榮泰主席有信心，相信黨中央會好好妥善處理。
賴清德按原定時程，原本會和台北市長柯文哲同時抵達鎮瀾宮，但因柯文哲行程延遲晚到，廟方安排賴清德前往辦公室休息，巧妙形成「賴前腳走，柯後腳到」。爆滿信眾聽到柯文哲即將抵達，現場一陣歡呼，還有人大叫「總統好！」賴清德聽到心裡想必不是滋味。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。