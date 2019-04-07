柯文哲下午前往參拜大甲媽祖。（黃國峰攝）

台中市大甲媽祖遶境進香活動，7日晚從鎮瀾宮出發，下午蔡英文總統（左4）台中市長盧秀燕（左2）等貴賓出席上轎典禮，由蔡英文總統恭送媽祖神像上轎。（黃國峰攝）

尋求連任的蔡英文總統與下戰帖的前行政院長賴清德，7日先後參與大甲媽祖遶境盛事，兩人聲勢互不相讓，都在信眾簇擁下，一路推擠進入大殿參拜。蔡總統致詞時肯定大甲媽祖對台灣民眾信仰的影響力。針對「蔡賴辯論一事」，賴清德回應表示，他對黨的制度及卓榮泰主席有信心，相信黨中央會好好妥善處理。

蔡英文總統下午3點在立法院長蘇嘉全陪同下，參加大甲媽祖上轎儀式，台中市長盧秀燕、交通部長林佳龍也分站左右。蔡總統完成上香及三獻禮後，廟方人員分別將正爐媽、副爐媽、湄洲媽及隨行神將神像，交由蔡英文恭送進入鑾轎，為晚間的繞境起駕做準備。

「總統好！」蔡英文聽到信眾大聲支持，致詞時特別開心，她表示，這是台灣人最熱鬧的時候，看到這麼多人，感受到媽祖無私奉獻的精神，讓社會愈來愈和諧，國家愈來愈進步，中央及地方會做伙打拚，創造更多的社會福利，讓地方建設可以做起來。

賴清德則在晚間5點抵達，同樣也是被熱情信眾一路推擠到達大殿，他完成上香及三獻禮儀式後，被媒體問到「外傳蔡英文無法和自己的行政院長在公開場合辯論」，賴清德說，民進黨有民進黨的制度，我們對黨的制度及卓榮泰主席有信心，相信黨中央會好好妥善處理。

賴清德按原定時程，原本會和台北市長柯文哲同時抵達鎮瀾宮，但因柯文哲行程延遲晚到，廟方安排賴清德前往辦公室休息，巧妙形成「賴前腳走，柯後腳到」。爆滿信眾聽到柯文哲即將抵達，現場一陣歡呼，還有人大叫「總統好！」賴清德聽到心裡想必不是滋味。

(中時 )