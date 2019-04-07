Le Pliage小羊皮摺疊訂製包，繽紛新色約1萬1600元至2萬9500元。（Longchamp提供）

Le Pliage系列透過柔軟質感的皮革重新演繹，皮革能如同尼龍包款一般折疊收納不留下摺痕。（Longchamp提供）

法國品牌Longchamp一年一度的Le Pliage Cuir小羊皮摺疊包訂製巡迴即將展開。今年加入2019春夏新色，台灣北、中、南共有11個櫃點接受預訂後，送到法國工坊製做，約需6至8周即可收到專屬作品。

Le Pliage Cuir小羊皮訂製包款共有5款，包含經典S、M、L號手袋、後背包與斜背小包，不同場合皆有適合包款，更可以訂製專屬自己的Le Pliage Cuir小羊皮全系列摺疊包。12色的繽紛色調，都可自由選擇在上蓋和手把、提耳、背帶、包身4個部位上，再任意搭配13種色彩紐扣、8款襯裡、與12種可愛圖案或燙印、姓名刻印等。

燙印圖騰包含復古跑車、扶桑花、火箭、喵星人、旺來鳳梨、幸運草、愛神之箭、燕子、網球、愛心、流星等俏皮圖案。包款袋蓋上免費英文字母刻印，有正楷與草體兩種大寫字體可自由選擇，可放上自己的姓名 或喜愛單字，將時尚態度與自我個性完美結合。

自4月5日(五) 起，限時2個月。打洞、字母印刻或燙印圖騰皆無額外費用，依照包款價格為主。

2019年04月05日(五)- 04月14日(日) 台北SOGO復興館、桃園SOGO中壢店、台中新光三越中港店

2019年04月19日(五)- 04月28日(日) 新竹大遠百、台中廣三SOGO、台北新光三越A9

2019年05月03日(五)- 05月12日(日) 高雄漢神巨蛋、台北101、台中中友百貨

2019年05月17日(五)- 05月26日(日) 台南新光三越西門店、台北SOGO天母店

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