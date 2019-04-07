美國陸軍時報(Army Times)報導，著名的美國陸軍101空降師第二旅級戰鬥隊，將部署到烏克蘭，他們的任務是協助烏克蘭練兵，在該國西部的亞沃里夫(Yavoriv)成立戰鬥訓練中心。

根據第101空降師週五發布的消息，大約150名101空降師成員將在4月中旬前往烏克蘭，隨後第二旅將在9個月內前去。他們將接替田納西州國民警衛隊第278裝甲騎兵團，該團自去年夏天以來一直在烏克蘭協助練兵。

來自每個旅的7個營的士兵，將組成「卡靈頓特遣部隊」(Task Force Carentan)，他們計劃在4月12日在肯塔基州坎貝爾堡舉行他們出發儀式。

艾森豪慰勉101空降師。(圖/美國國會圖書館)

101空降師可稱的最著名的美國陸軍部隊，參與了第二次世界大戰的登陸諾曼第行動、市場花園作戰、突出部戰役，他們在巴斯通扛住了德軍的進攻，贏得了足夠的時間，使巴頓第3軍團的裝甲部隊來的及馳援，是盟軍進攻德國的關鍵戰。在HBO史詩影集「諾曼第大空降」播出後，更使「呼嘯山鷹」為人所知。

101st Airborne Division "Screaming Eagles" - World War II tribute

第一批出發的部隊取名叫卡靈頓，是紀念法國卡靈頓戰鬥而命名。1944年6月6日，在D-day的入侵之後，第502步兵團的士兵解放了該鎮。

根據發布的消息，101空降師將不會積極參與烏克蘭衝突地區的行動，他們的任務將是「培訓和建議」，這是應烏克蘭政府的要求。

第502步兵團第1營營長兼特遣隊指揮官羅伯特‧特雷西中校(Lt. Col. Robert Tracy)說：「本師大多數的士兵，都是具有多年訓練與作戰經驗的好軍人，他們有著充足的經驗可擔任領導者....我認為這是一次很好的機會，可以分享我們自己的戰鬥訓練與經驗教訓，而且教學相長，我們也能從烏克蘭部隊那裡獲得許多有價值的見解，這將使我們部隊成為更加成熟的空中突擊隊。」

(中時電子報)