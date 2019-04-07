台中市大甲媽祖遶境進香活動，7日晚從鎮瀾宮出發，下午蔡英文總統（左4）台中市長盧秀燕（左2）等貴賓出席上轎典禮，由蔡英文總統恭送媽祖神像上轎。（黃國峰攝）

賴清德下午赴鎮瀾宮參拜媽祖。（圖／黃國峰）

柯文哲下午赴鎮瀾宮參拜媽祖。（圖／黃國峰）

大甲媽祖遶境進香活動，7日晚從鎮瀾宮出發，下午朱立倫前來參拜，表示媽祖面前沒政治，一切媽祖會安排。（黃國峰攝）

台中市大甲媽祖遶境進香活動，7日晚從鎮瀾宮出發，上午前立法院長王金平前往參拜，獲贈媽祖玉珮一枚。（黃國峰攝）

台中市大甲媽祖遶境進香活動，7日晚從鎮瀾宮出發，下午國民黨主席吳敦義前往參拜。（黃國峰攝）

台中市大甲媽祖南下遶境進香活動今（7）日晚間展開，明年適逢總統大選，多位政治人物中午起接連到場參香，且行程各自錯開、王不見王，讓今年的進香活動瀰漫濃濃政治味。

位於台中市大甲區的鎮瀾宮每年南下遶境進香活動是重要祭典之一，今年規劃7日晚上10時起駕，16日回鑾安座大甲鎮瀾宮，上午起許多宮廟與陣頭陸續前往參香，信眾也逐漸湧入鎮瀾宮，讓周邊與市區交通擠得水洩不通，信徒也帶著進香旗到宮內參香祈福，煙火與鞭炮聲不斷、越晚越熱鬧。

適逢明年總統與立委大選，許多政治人物也入陸續到鎮瀾宮參拜，根據中央社報導，首名搶頭香的是前立法院長王金平，他中午11時前往參拜，由鎮瀾宮董事長顏清標陪同，一起請媽祖出神龕，許多信眾與維安人員擠在一起。

接著下午1時多，中國國民黨主席吳敦義也到場參香，並到會議室與顏清標會談，他會後受訪針對國民黨總統初選議題，強調會在最適當的時間做最適當的安排。

高雄市長韓國瑜在台中市長盧秀燕陪同參觀台中花博後，下午2時到鎮瀾宮參拜，韓國瑜展現高人氣，許多民眾跟著從廟前廣場擠到廟內，短短數十公尺走了10分鐘。有民眾呼喊「選總統」口號，韓國瑜表示，他到鎮瀾宮是要還願，希望能夠保佑讓台灣安全、人民有錢。

總統蔡英文在內政部長徐國勇、交通部長林佳龍與立法院長蘇嘉全等人陪同下，下午3時到鎮瀾宮見證大甲媽祖上轎儀式，信眾見到總統不斷高喊「總統加油」，並高舉手機錄下媽祖神像上轎的過程。蔡總統說，台灣人的信仰堅定與無私奉獻就是「媽祖精神」。

緊接著，表態參選總統的新北市長朱立倫也到場參拜，準備參加5天遶境活動的他，還自備進香旗參香，他說自己也是信徒之一，希望媽祖庇佑大家風調雨順、國泰民安；自己會跟著走5天到新港奉天宮，過程中要跟信眾與基層交流。

前行政院長賴清德到場時，許多信徒都響起掌聲支持，他致詞時直呼鎮瀾宮董事長顏清標是老同事，並大讚鎮瀾宮不只是地方信仰中心，廟方長期熱心公益，是讓許多信徒跟隨的原因之一。

最後台北市長柯文哲到場參香時，不斷有信徒高喊「選總統」。柯文哲受訪時表示，西元2014年他走過一次遶境，去年在選舉前曾來參拜，許願如果連任會再來走一次，今天是來還願。今年遶境因為卡到議會，只能盡量，走多少算多少。對於民眾大喊「總統好」，他自己不是很喜歡，強調不管別人怎樣起鬨，就做好自己該做的事，帶著平常心參加活動。

(中時電子報)