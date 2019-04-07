印度與巴基斯坦2月互稱擊落對方戰機

巴基斯坦外長古瑞希（Shah Mahmood Qureshi）周日說，就在他們與印度2月的邊境衝突似乎緩和之際，他們有「可靠的情報」顯示，印度4月16－20日之間會再發動攻擊。

據路透與法新社7日報導，巴基斯坦已經告訴聯合國安全理事會5個常任理事國有關它的擔憂。

「我們有可靠的情報顯示，印度正計畫對巴基斯坦發動新攻擊，」古瑞希說，「根據我們的情報，這可能會在4月16日與20日之間。」不過，他並未詳述，巴基斯坦究竟握有什麼證據，能如此具體地說出攻擊時間。

此外，古瑞希為了強調這說法的可信度，特別指出，他為自己說的話負責，而他位居要職，知道自己說的每個字都會成為國際媒體的頭條。古瑞希說，巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）同意將這情報與國人分享，而印度外交部並未立即針對相關訊息加以回覆。

為了報復巴基斯坦支持的激進組織2月14日在印度喀什米爾區發動自殺炸彈攻擊，導致至少40名武警喪生，印度空軍26日清晨出動12架幻象2000戰機，飛越印巴停火線，進入巴國領空轟炸激進組織據點。由於印度發動先發制人攻擊，導致雙方衝突風險大幅提高。

第二天巴基斯坦便擊落一架印度米格21（MiG 21）戰機，並俘虜了駕駛，不過後來加以釋放。

(中時電子報)