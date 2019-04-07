日本女子天團「乃木坂46」24歲前成員大和里菜，2014年因為未成年喝酒遭解雇，還一度傳出要跟隨好友三上悠亞的腳步，下海拍AV。雖然最後證實只是虛驚一場，但大和里菜卻搭上日本臭名遠播的星二代高橋祐也，即便對方已是人夫身分，仍心甘情願地與對方大搞婚外情，現在又傳出她已懷有5個月身孕。

高橋祐也是日本資深女星三田佳子的兒子，曾三度涉毒被捕，但不知大和里菜是喜歡上這大她15歲男人哪一點，在高橋祐也與妻子分居1年後，兩人開始交往，2017年更爆出大和里菜因不堪被對方家暴虐打，跑到警察局報警案的消息。

原以為大和里菜會就此斬斷與高橋祐也這段不倫戀，但據《週刊文春》報導，她不只沒分手，還懷有5月身孕，近日更突然在社群網站高調公開大肚照，疑似向正宮示威。

而日媒更追問大和里菜的父親，她父親坦言不贊成女兒當小三，也勸過女兒放棄腹中孽種，但大和里菜心意已決，更不會回娘家待產。

(中時電子報)