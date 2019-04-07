台塑副總經理陳文仰簡報事故處置一度不開放，後來開放給所有人聆聽。（周麗蘭攝）

台塑麥寮發生氣爆後，十多公里外崙背鄉也有感，崙背鄉長李泓儀、縣議員李明哲也趕往了解。（周麗蘭攝）

台塑副總陳文仰出面說明搶救情形。（周麗蘭攝）

台塑氣爆後魚塭也出現泡棉狀的棉絮。（周麗蘭攝）

台塑麥寮六輕廠區台化芳香烴三廠7日下午因管線破裂發生氣爆，連遠在10公里外的崙背鄉都震動有感，附近幾個村民更是嚇得透過網路瘋傳「六輕又爆炸啦！」台塑副總經理陳文仰簡報事故處置時，多名縣議員異口同聲要求這次台塑一定要賠，不能再逃避責任。

一名海豐村民形容氣爆時，「像飛機下炸彈一樣，金條一直過來」，網路社群網站則到處有人直播氣爆現況，黑煙直衝雲霄的畫面十分嚇人，「爆炸啦！六輕又爆炸啦！」

崙背鄉代表會副主席林金鈴說，她家在13公里外，一開始以為是地震的前兆，玻璃搖動但沒有地震，真的非常嚇人。

縣長張麗善一小時後趕抵現場關切，台塑副總陳文仰出面說明搶救情形，簡報一度不開放村長聆聽，引起村民氣憤騷動。

縣議員林深表示，2010年六輕發生氣爆後管線只換了一半，後來只修修補補，現場人員報喜不報憂，這次運氣好還可以控制，希望六輕痛定思痛，次管線要一次更新。這次大家都很慌張，四處傳說六輕又爆炸，民代也不知道要怎麼安撫，六輕也沒有人下指導棋。

縣議員許志豪、許留賓、林建鴻、林深表示，氣爆發生之後氣體很毒又很臭，海豐村民大家都不敢出來，包括民宅圍牆破損，玻璃震碎、屋瓦掉下來，六輕這一次要負起全責賠償，不能夠再推卸。

鄉長蔡長昆則表示，9年前氣爆事件大家都忘了，麥寮鄉民24小時提心吊膽，六輕這一次一定要賠償，魚、鴨、雞、豬都嚇到了。

(中時 )