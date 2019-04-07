依據環保署空品資訊，4／8、4／9日因大環境風場為偏微弱西南風至偏南風，將挾帶微量境外汙染物移入，西半部地區汙染物易累積影響空品；預估未來兩天北部空品將比中南部偏差，全國西半地區均為「橘色提醒」等級。台中市政府除提前預警，提醒多加留意防護措施，也加強汙染稽查與降載要求，並持續監控空品狀況，採取必要應變措施。

環保局表示，因應未來幾天中部可能達到「橘色提醒」等級、局部時間將達「紅色警示」等級，市府已提前通報前30大固定汙染源工廠自主降載、並進行產能調整，配合空氣品質狀況作降載準備；前100大工地提前做逸散揚塵的防制。對於台中火力發電廠，也持續與台電保持密切聯繫，要求依空品狀況配合降載。

環保局指出，4月9日下午因南風增強，中、南部空氣品質將明顯改善；4月10日晚間風場又將轉為東北風，空品又將轉差。環保局長吳志超說，空氣品質受到地形及氣候影響，在春季期間，當盛行風向容易有轉換情形，風速偏弱時，就會產生擴散效應不佳，導致汙染物容易累積，可能發生空氣品質不良情形。

環保局提醒，空氣品質受氣象條件影響大，天氣系統變化快速，空氣品質仍有較大不確定性。清晨與夜間因輻射逆溫現象，溫度偏低，空氣品質容易較差，出外運動請參考空品狀況進行調整為室內運動；也提醒早晚出門民眾記得添加衣物，避免著涼。

(中時 )