陳吉仲批農漁銷陸傷台 韓嗆：我們自己努力就好。（影/中天新聞CH52）

高雄市長韓國瑜上任後努力拚經濟，日前赴大陸簽訂數50幾億元訂單，農委會主委陳吉仲在台灣拚命主張，台灣農產貿易太過依賴單一市場、太過依賴大陸。對此，高雄市長韓國瑜回嗆，「中央農委會不幫我們忙，沒關係我們自己努力，你就祝福我們就好了，不要在背後講那些！」

農委會主委陳吉仲6日時，又在臉書上活躍PO文，指出政治性訂單可能對農業經濟帶來負面的影響，並強調「希望大家支持農委會的農貿政策，因為台灣農產品應該要走向全世界的市場，包括中國市場，但不是指望中國單一市場」。他還說，「政策性採購不僅重創相信有訂單而投入的農漁民，也可能造成市場過剩而拉低價格，最後還是會對台灣全體的農漁民造成嚴重傷害」。

韓國瑜今天（7日）中午由台中市長盧秀燕陪同參觀台中世界花卉博覽會，媒體詢問有關陳吉仲昨評論一事的看法，韓國瑜指出，農產品今天賣出去，明年又來了，去年很多鳳梨與香蕉丟棄當堆肥，農民都掉眼淚，「何苦如此呢？」。

中天新聞報導，韓國瑜表示，開開心心把農產品賣出去，「我們沒有向農委會申請任何經費」、「農委會不幫忙沒關係，我們自己努力，不要背後講這些話，對台灣一點幫助都沒有」。

韓國瑜還舉例，台灣一年捕撈的魷魚14萬噸，台灣人拚了命去吃只吃4萬噸，10萬噸賣不出去，這樣有意義嗎？「所以我覺得外銷訂單非常重要」。

(中時電子報)