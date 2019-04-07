交通部觀光局指出，根據移民署初步統計，今年3月大陸來台旅客當中，團客與自由行旅客共30.5萬人次，年增54.6％，因今年第二季兩岸空運航線每周會增加九條航線，14到16個航班，加上原有航線增班7班，陸客來台還有很大成長空間，不過自由行來台人數已接近配額滿額數，能成長的主要是團客，估還有近五成成長空間。

目前陸籍團客每日限5千名，自由行限6千人，高端團客未做限制，但高端團目前並無申請案件，以3月份團客10.8萬人來看，距離上限15.5萬還可增長近五成，自由行上限是18.6萬，而3月自由行旅客已達19.7萬，估計其中部分用的是2月份的額度。

觀光局有關官員指出，過去配額不夠用時，旅行業會要求淡季沒用完的額度挪出來用，眼前還未有要求挪用狀況，有的話就看移民署接不接受彈性處理。

另參訪團與醫美團並未列在團客統計資料內，郵輪也不受配額限制，屬於專案處理，搭乘一般客輪來台的陸客，則屬於團客、自由行旅客或商務客。

目前陸籍航空公司很明顯是選擇國民黨執政縣市增開新航線，由於飛行的都是二、三線城市，估計以團客居多，觀光局指出，大陸團客多數都是八天七夜的環島旅行，住宿多數包括新北市、桃園、台中、高雄與花蓮。

今年1月，東方航空率先復飛桃園-鹽城航線，6月預計新開台中-昆明與高雄-鄭州航線，山東航空申請5月復飛花蓮-濟南，另新開台中-青島航線，春秋長空本月2日新開桃園-揚州航線，6月將新開高雄-寧波航線，另遠東航空3月底復飛桃園-銀川，長榮航空本月復飛桃園-海拉爾。

另也有加密航班的，遠東航空桃園-太原航線從每周1班增為2班，南方航空往年安排7月開始飛季節性航班的桃園-烏魯木齊航線，今年將提前自5月13日開始復飛，每周兩班，另桃園-哈爾濱航線從每周5班增為7班，桃園-長春航線從每周4班增為7班。

華航目前未規劃在兩岸間增班或增航線，今年甚至季節性的新疆航線因成本考量，也規劃不飛，不過公司高階表示，如果市場有需求，隨時會考慮增班增航線。

(工商 )