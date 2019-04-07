裕隆納智捷沒讓台北達欣想要連2場上演逆轉秀的美夢成真！裕隆雖被達欣從22分的大幅領先優勢，打到最後2分鐘追成只差3分，裕隆最後仍以94比87氣走達欣，確定拿下例行賽第4，13日板體登場的季後賽首輪將遇金酒。

或許算是命運安排，季末才以受傷為由離開金酒，接著加入裕隆的夏普，將於季後賽首輪遭遇前東家，7日拿下31分、18籃板的夏普表示，「其實我沒想太多，反而相當期待能跟金酒在季後賽對決，但贏球才是我最在乎的事情。」

裕隆執行教練李啟億相當滿意夏普加盟後的表現，畢竟在他加盟後的5戰贏了4場，「因為夏普可以幫忙組織分球，也讓林韋翰的壓力減輕不少，更重要的是，他跟瓊斯之間的配合與感情都很不錯。」瓊斯7日貢獻21分、9籃板。

落居第6的達欣，7日以梅約攻下24分最高，麥克連也有20分、13籃板，達欣總教練范耿祥賽後無奈表示，「不太可能連兩場比賽都靠梅約的瘋狂火力逆轉，況且他的腳有點扭到了，我只希望以後主場日球隊都有這種主場哨！」

達欣在季後賽首輪的對手，將是本季例行賽6次對決全敗的桃園璞園，加上達欣必須帶著1敗劣勢面臨季後賽首役，情勢自然相當不利，不過梅約表示，「我想例行賽與季後賽完全不同，來到季後賽就是贏或回家，我們會更拚命。」

就在比賽結束後，雙方球員竟在球場中圈附近爆發衝突，胡凱翔與林宜輝先是發生口角，一旁蘇翊傑突然出腳踢了胡凱翔，幸好范耿祥及時把人拉走，沒讓衝突繼續擴大，沒想到都打完本季最後1場例行賽，雙方火氣還這麼大！

林韋翰7日在主場日接受表揚，愛妻與小孩也都出席。(中華籃協提供)

(中時電子報)