羊群超怕生，除了飼養員餵養飼料，一般人拿草餵食牠們都躲得遠遠的。（林和生攝）

位於滿州鄉的小墾丁度假村30年前為增加與民眾互動，引進數隻努比亞山羊，並委由同一照顧員飼養，但羊群愛「自由」，雖然圍了柵欄，還是常常上演脫逃秀，最後乾脆自由放養，但每天2次的餵食時間一到，羊群都會事先回到羊舍，就是為了飽餐一頓。

小墾丁企畫部經理黃耀寬指出，原本是要讓房客有餵羊體驗，無奈羊群怕生、又幾乎都採取放養，讓遊客只能遠觀，最有機會看到牠們的時間就是在每日上午及晚上的餵養時段，羊群吃慣飼料，每當飼養員騎著摩托車的聲音靠近，牠們就會跑回羊圈等待餵食。

記得有次飼養員請假2天，卻忘記交接工作，羊群將飼料袋裡的飼料全部吃完後，竟然嘴裡刁著袋子就走到訂房櫃臺，訂房組員工驚訝不已，以為是有人惡意驅趕或獵殺，後來才發現羊隻已經餓到發慌。

黃耀寬笑說，山羊是集體行動的動物，而且非常害羞，會有如此舉動，「真的要鼓起很大勇氣」，經過此事，飼養員更加注意餵食時間；牠們吃飽後就會到後山散步，等到下一餐後再回來，沒有圈養餵食秀的羊群，更像是飼養員的寵物，大家都說「牠們住在這裡超幸福的」。

(中時 )