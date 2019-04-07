民進黨總統初選蔡賴相爭， 蔡英文總統今晚透過 LINE群組表示，她知道大家對於改變台灣的期待。也因為如此，在擔任總統之後她推動了各項改革，而不是當一個浪費4年的國家領導人。強調這條路還要繼續向前，「各位辣台派我們一起走！」

蔡英文在通訊軟體群組以感性的口吻表示，還記得2012年的總統大選嗎？「我永遠不會忘記，開票那個夜晚，大家的淚水」。當時，她告訴大家：「你可以哭泣，但不要洩氣；你可以悲傷，但是不要放棄。」

她說，雖然那一年，我們總統大選沒有贏，但民進黨在立法院的席次成長了，台灣人民漸漸地給了民進黨新的力量，我們也在這場選戰中，樹立了許多典範。

蔡英文表示，她深深知道，大家對於改變台灣的期待。因為如此，在擔任總統之後，她推動了各項改革，而不是當一個浪費四年的國家領導人。呼籲「讓台灣更好，這條路還要繼續向前，各位辣台派我們一起走！」

(工商 )