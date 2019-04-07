拱天宮致贈進香背心予蔡英文總統。（白沙屯拱天宮提供）

年度宗教盛事白沙屯媽祖進香活動盛大展開，信眾們一早便抵拱天宮參拜。（何冠嫻攝）

通霄鎮拱天宮香火鼎盛，今年進香活動盛大展開，一早匯聚信眾們虔誠參拜。（何冠嫻攝）

今年通霄鎮白沙屯媽祖於8日凌晨1點20分出發，近5萬名信徒展開10天9夜的徒步進香，7日一早信徒們紛紛湧進拱天宮虔誠參拜，等待8日凌晨1點20分一齊出發，一旁某些攤販也提供免費小吃，為信徒們補充體力，歡慶年度宗教盛會。蔡英文總統更南下參拜，向白沙屯媽祖祈求國泰民安。

拱天宮每年初春便會展開盛大白沙屯媽祖往北港進香活動，已相傳逾160年，來回路程約400公里，最大特色在於繞境路線無固定，一切隨神意，由媽祖大轎「采轎」決定，沿途聞聲救苦、拔苦予樂，其因未經人為安排的進香路線，總充滿神秘與驚奇，信徒緊緊跟隨，顯示信仰凝聚力，更形塑出白沙屯媽祖的信仰特色，每年吸引各地民眾朝聖參加，報名人數逐年倍增，廟方粗估，今年約有5萬人參與，打破去年4萬3000人紀錄。

7日蔡英文總統與前行政院長賴清德一前一後抵拱天宮參拜，下午4點多，蔡英文在苗栗縣長徐耀昌、交通部長林佳龍與立法院長蘇嘉全陪同下虔誠參拜，蔡英文表示，白沙屯拱天宮香火鼎盛，年度盛大進香活動的路線隨媽祖旨意，信徒們更團結堅信著一同繞境，她說，信仰讓我們團結，「台灣社會有媽祖保佑一定團結、堅定」。徐耀昌也給予祝福，預祝蔡「心想事成、一切圓滿順利。」

接著蔡英文也抵後龍山邊媽祖宮參拜，現場信眾齊聲大喊「總統加油！」，拱天宮與山邊媽祖宮也分別向蔡英文致贈總統號進春紀念臂章，及「澤福萬民」牌匾。

今年白沙屯進香活動於7日深夜11點20分登轎、8日凌晨1點20分出發，11日中午抵達北港朝天宮、12日凌晨5點進火、17日回宮、27日晚上11點開爐。

(中時 )