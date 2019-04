音樂人王晶旅居美國30多年,2年前返台定居,睽違螢光幕多年的他,日前為「ICRT 40青春旋律演唱會」宣傳上年代《MUCH金點秀》,喜歡西洋樂的他,30歲移民洛杉磯後,經商之餘也在秀場當了20多年的鍵盤手,幫過那英、齊豫、潘越雲、鍾鎮濤、鄭少秋、那英等無數華人歌手伴奏過,印象最深就是受友人之託從洛杉磯「飛車」到拉斯維加斯幫鄧麗君伴奏。

他表示,當年鄧麗君以首位華人歌手之姿受邀到拉斯維加斯登台作秀,因洋人樂隊伴奏抓不到華語歌樂譜的節奏,讓鄧麗君在彩排時連經典的〈小城故事〉等車取都唱不出來,後來工作人員急call他去幫忙,王晶便與幾位樂手一起到拉斯維加斯去幫鄧麗君伴奏。由於當時幫鄧麗君伴奏時她知名度已紅遍華人、日本歌壇,印象中「那次演出剛好又是在農曆春節期間,鄧麗君共準備了20多首經典歌曲,從彩排到正式演出她都很平易近人。」

熱衷唱西洋歌曲的他,繼去年受邀在「青春旋律」演唱會中獻唱兩首歌,今年再度受邀擔任表演嘉賓,並將一連獻唱〈I Got You -I Feel Good〉、〈Only you〉、〈For Once In My Life〉等三首歌,向黑人靈魂頂尖歌手致敬。除了繼續熱衷喜愛的西洋樂演出外,王晶在返台後也在文山社區大學教起音樂,因為學生都是爸爸、媽媽,對此他幽默自嘲說:「學校老師是誤人子弟、我則是在社大誤人父母!」

