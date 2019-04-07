「碰！碰！碰！」大甲媽起駕了！7日深夜10時零分，大甲媽神轎在數萬虔誠信徒的簇擁下，浩浩蕩蕩展開9天8夜遶境之旅。由立法院長蘇嘉全、台中市長盧秀燕、鎮瀾宮董事長顏清標等共同扶鑾轎，緩緩恭送媽祖出城，大甲街道萬人空巷，熱鬧非凡宛如一座不夜城。

大甲鎮瀾宮7日下午3時舉行祈安大典，在鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤陪同下，由蔡英文總統依序恭請正爐媽、湄洲媽及副爐媽3尊等眾神上轎，台中市長盧秀燕、立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍也到場觀禮。

今年藍綠白有意參選總統者均到場參拜，包括王金平、吳敦義、韓國瑜、蔡英文、朱立倫、賴清德、柯文哲及周錫瑋等先後現身，現場信眾、媒體擠爆廟埕，人山人海盛況空前。大甲警分局表示，晚間8點已湧入逾10萬人潮，預估起駕時程一到，15萬人將達最高峰，警方也投入超過600名警民力維護現場安全。

鎮瀾宮上午即湧入大批人潮，各宮廟陣頭絡繹不絕參拜，傳統技藝團體紛紛輪番獻藝，虔誠信徒雙手合十膜拜、有人紅著眼眶向媽祖傾訴心事、媽媽背著娃兒誠心祈福，還有行腳者扛著行李，一步一腳印追隨媽祖。

深夜10時零分一到，鐘鼓哨角聲齊鳴，千里眼、順風耳神將開道，盧秀燕在媽祖座下當先鋒、蘇嘉全在後、顏清標壓陣，3人同框扶轎，顏寬恒、鄭銘坤、周錫瑋也分站前頭，接著媽祖鑾轎隨即緩緩移出廟門。

虔誠信徒瘋媽祖、爭相摸鑾轎，人潮擠爆廟埕內外，鑼鼓及炮竹聲不絕於耳，蘇嘉全、新港奉天宮董事長何達煌及大甲鎮瀾宮爆竹團在廟埕依序點燃三門起馬炮，震天價響貫徹雲霄，大批信徒沿途追神轎、稜轎腳，人潮綿延逾數公里，在煙火燦空下，恭送大甲媽祖出城。

大甲鎮瀾宮遶境行程為期9天8夜今晚盛大展開，廟方表示，今年在媽祖的指示下，提早於深夜10時零分起駕，路程逾350公里，將行經逾110座宮廟，8日駐駕彰化市南瑤宮，9日西螺鎮福興宮，10、11日新港鄉奉天宮，12日西螺鎮福興宮，13日北斗鎮奠安宮，14日彰化市天后宮，15日清水區朝興宮，隔天回鑾安座。

(中時 )