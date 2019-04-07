美國海軍中將馬迪亞斯‧溫特(Mathias Winter)提醒美國國會，如果美國將F-35的生產計劃排除掉北約盟軍土耳其，那麼F-35的量產速度會更慢，「大約兩年少掉50至75架戰機。」

防衛世界(defense world)報導，土耳其在F-35生產計劃中，佔比約6~7%，負責的是起落架、駕駛艙顯示器和飛機發動機的部分零件件。如果土耳其被退出，將立即影響F-35的生產速度，並且對已經緊張的供應鏈造成新的壓力。

據媒體報導，飛機製造商洛克希德·馬丁公司(Lockheed Martin)表示，與土耳其簽訂的F-35零件合約，預計將達到120億美元。

海軍中將說：「大約有3000家供應商為F-35提供零件，隨著越來越多的戰機投入使用，以及戰機飛行需要維修，失去掉土耳其方面的零件供應，損失將會非常明顯，我預計在45至90天內，就會看到少掉這三條生產線的影響。」

目前F-35計劃辦公室正在研擬將土耳其的零件生產和維修，轉移到美國方面，但是能否因應全球目前的395架F-35，仍是一項挑戰。

路透社3月份的報導：「美國正在考慮是否能在歐洲找到F-35發動機大修基地的替代方案，以取代設在土耳其埃斯基謝希爾(Eskişehir)的大修基地。」

(中時電子報)