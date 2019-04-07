台北市長柯文哲上次出訪以色列，在機場內一張席地而坐幫手機充電的照片竟引發網友正反兩極反應討論，隨後他訪美，在亞特蘭大機場內，柯P終於可以坐著充電了。這次，大甲媽遶境，柯文哲又貼2014年時，走大甲媽祖遶境之旅時坐地休息的照片，文字內還藏亮點說，「漸漸的洗掉了我的負面情緒，洗掉偏見、洗掉傲慢、也洗掉了偏執的意識形態」。許多網友看了笑翻，也有人拿先前坐地上梗笑說，「孤單老人照XD」。

柯文哲臉書PO文寫說，「大甲媽祖今晚就要起駕了，27小時內，我們要走完超過70公里，這是我們今天的進度」。柯文哲並且PO出一張2014年，走大甲媽祖遶境之旅時坐地休息的照片。

柯文哲說，做一個台灣人，一定要做的有三件事：登玉山、單車環島，以及媽祖遶境。

只見，他回憶的文字內藏亮點：「2014年，我完整走過一次大甲媽祖遶境之旅，在過程中，直接感受到台灣民眾的生命力，那種人民對信仰的虔誠，以及純厚的人情味。在行走間，漸漸的洗掉了我的負面情緒，洗掉偏見、洗掉傲慢、也洗掉了偏執的意識形態」。

柯文哲說，那是一場「心靈洗滌之旅」，走路的過程，沒有鯊魚媒體的圍繞，沒有台北政壇的喧鬧，只有鞭炮聲與鑼鼓聲，信眾的親切問候，甚至三更半夜還有沿途居民免費提供的飲料、食物。在白色巨塔30年，都忘記外面的世界是什麼樣子，只有回到社會底層徒步走一趟，才能真正感受台灣社會的真實模樣。

柯文哲說，「今天起，我要從大甲，沿著台一線走到彰化南瑤宮，休息後再繼續前進至西螺福興宮，然後回到台北進行議會施政報告，比起4年前，時間更有限，還是希望可以全程走完」。

「你問我能不能做得到，我也沒把握」，柯文哲說，當市長之後，只走了幾次的台北登山步道，沒有像這次一樣遠的路程。但還是一句老話，如果完全有把握才去做，那沒有幾件事可以做，很多事情，「做就對了」。勇敢的往前走，才能找回屬於海洋民族冒險犯難的勇氣。

有網友分享柯文哲的臉書PO文到PTT上，引起許多人留言，「阿北加油」、「人懂得放下這些險惡去找初心是很高的體悟，祝你順利走完」、「說得對! 那蔡英文蘇嘉全去幹嘛」、「我想大概是家庭因素吧，柯爸柯媽就是傳統老台灣人」、「他沒有把遶境當成民間信仰，而是一種沉澱自己的方式，就像苦行僧那種概念」、「柯P說的三件事，我一件都做不到，汗顏XD」。不過，也有人拿坐地上梗笑說，「完了又坐地上了」、「孤單老人照」。

(中時電子報)