原定10日晚間搭機展開訪美行程的高雄巿長韓國瑜，因為擔心時差問題影響在哈佛大學的演講，決定與自費隨行的太太李佳芬提早一天出發。據了解，韓國瑜對這次演講相當重視，稿子一改再改，不想因為時差壞了表現。

對於赴美訪問，幕僚事實上在作業時，很早就決定韓國瑜夫婦要提前出發，以便在波士頓先休息1天，但由於隨行幕僚只有少數幾人，擔心消息曝光後太多韓粉到機場送行，本來打算低調啟程，不料最後關頭還是提前曝了光。

根據市府公開行程，韓國瑜將於當地時間11日下午在哈佛大學演講，當晚參加波士頓僑社晚宴，隔天上午與僑胞早餐會後飛往洛杉磯，12日晚安排南加玉山協會晚宴，13日上午參訪高科技公司，下午圓桌招商座談會，晚間則是南加僑界晚宴。

14日早上韓國瑜在飯店舉行演講茶會後飛往聖荷西，隔日在史丹佛大學校園內與學者、學生座談及演講。16日上午是高科技產業參訪行程，李佳芬另受邀探望銀髮僑胞。當天中午，韓國瑜將出席全球玉山科技協會矽谷論壇午宴，下午圓桌經濟座談及媒體座談。

(中時 )