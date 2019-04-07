台北市長柯文哲是否參選2020總統大選，仍備受關注，而柯雖未鬆口，不過據知他正積極擴充他的幕僚團隊、整軍備戰。資深媒體人陳敏鳳預估，柯文哲若參選，就會分別拉到藍和綠各2成左右的選票。

陳敏鳳點出，柯文哲是2020這場總統選戰最大的一個變數，他參不參戰，都會影響整個賽局。他若不參戰，高雄市長韓國瑜幾乎是以接近半數以上贏民進黨的蔡英文和賴清德，這種比數，就不用比了，結果就已經快要出爐了。

陳敏鳳在政論節目《年代向錢看》分析指出，若柯P參選2020，藍綠白的民調比數就會通通拉近，比如說美麗島民調韓國瑜32.1%、柯文哲28.3%、賴清德26.8%。差距非常非常小，柯P年輕選票和中間選民跟韓國瑜重疊，在兩岸的經濟選民上，柯也跟韓有重疊；另在綠的選票上 也跟民進黨有重疊。

陳敏鳳強調，任何的民調一放柯P進來，民進黨或國民黨的候選人就會往下拉掉一點。所以柯P是選戰的一個綜合體，各種選票，柯P都有可能和藍綠的候選人做一些重疊。從一些民調來看，如果柯P參選，就會分別拉到藍和綠各2成左右的選票。

(中時電子報)