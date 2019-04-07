Marc Jacobs秀出婚戒和企鵝胸針。（翻攝自網路）

Gigi Hadid（右）穿著Marc Jacobs的褲裝，與Bella Hadid姊妹檔。（翻攝自網路）

Kaia Gerber穿著Marc Jacobs的褲裝。（翻攝自網路）

芮塔歐拉。（翻攝自網路）

Naomi Campbell。（翻攝自網路）

美國版《Vogue》主編Anna Wintour。（翻攝自網路）

55歲美國設計師Marc Jacobs於當地時間4月6日，在紐約與37歲男友Charly Defrancesco舉辦婚禮。兩人皆穿深綠色西裝出席，時尚圈賓客也都捧場，且多數穿著Marc Jacobs服裝，包括Kate Moss、Naomi Campbell、Kaia Gerber、GigiHadid與Bella Hadid姊妹檔，以及美國版《Vogue》主編Anna Wintour等人紛紛到場，現場宛如一場時尚派對。

這場婚禮選在兩人常去的餐廳「Chipotle」，也是兩人初見面的地方，婚禮會後派對則是於曼哈頓餐廳The Grill舉行。Marc Jacobs 2010年曾與巴西廣告公司主管Lorenzo Martone結婚，婚姻僅維持4個月。他去年4月在速食店CHIPOTLE向模特兒男友Char Defrancesco下跪求婚，在求婚1周年完婚。Marc Jacobs婚後在IG曬出PRADA及MIU MIU設計總監Fabio Zambernardi打造的婚戒和企鵝胸針，解釋：「企鵝一生只會有1個伴侶，是個忠貞、忠誠的最佳例子。」

(中時 )