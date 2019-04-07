Marc Jacobs秀出婚戒和企鵝胸針。（翻攝自網路）
Marc Jacobs秀出婚戒和企鵝胸針。（翻攝自網路）
Gigi Hadid（右）穿著Marc Jacobs的褲裝，與Bella Hadid姊妹檔。（翻攝自網路）
Gigi Hadid（右）穿著Marc Jacobs的褲裝，與Bella Hadid姊妹檔。（翻攝自網路）
Kaia Gerber穿著Marc Jacobs的褲裝。（翻攝自網路）
Kaia Gerber穿著Marc Jacobs的褲裝。（翻攝自網路）
芮塔歐拉。（翻攝自網路）
芮塔歐拉。（翻攝自網路）
Naomi Campbell。（翻攝自網路）
Naomi Campbell。（翻攝自網路）
美國版《Vogue》主編Anna Wintour。（翻攝自網路）
美國版《Vogue》主編Anna Wintour。（翻攝自網路）

55歲美國設計師Marc Jacobs於當地時間4月6日，在紐約與37歲男友Charly Defrancesco舉辦婚禮。兩人皆穿深綠色西裝出席，時尚圈賓客也都捧場，且多數穿著Marc Jacobs服裝，包括Kate Moss、Naomi Campbell、Kaia Gerber、GigiHadid與Bella Hadid姊妹檔，以及美國版《Vogue》主編Anna Wintour等人紛紛到場，現場宛如一場時尚派對。

這場婚禮選在兩人常去的餐廳「Chipotle」，也是兩人初見面的地方，婚禮會後派對則是於曼哈頓餐廳The Grill舉行。Marc Jacobs 2010年曾與巴西廣告公司主管Lorenzo Martone結婚，婚姻僅維持4個月。他去年4月在速食店CHIPOTLE向模特兒男友Char Defrancesco下跪求婚，在求婚1周年完婚。Marc Jacobs婚後在IG曬出PRADA及MIU MIU設計總監Fabio Zambernardi打造的婚戒和企鵝胸針，解釋：「企鵝一生只會有1個伴侶，是個忠貞、忠誠的最佳例子。」

(中時 )

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