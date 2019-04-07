陽明海洋文化藝術館旁海邊隨時可看大型郵輪進出。圖：張佩芬

貨櫃船上的使用的防撞包。圖：張佩芬

館內紀念品店的陽明船長公仔。圖：張佩芬

由陽明海運文化基金會與基隆市政府共同策劃的「2019基隆童話藝術節」，清明連假四天因為天空作美，加上今年擴大舉辦，又有越來越密集的郵輪航班助陣，初估約吸引30萬民眾到訪，晚間閉幕的基隆交響管樂演出，更是吸引老老少少，闔家溫暖的春天共享音樂盛宴。

「基隆童話藝術節」進入第15個年頭，活動逐年擴大規模，吸引不少外縣市旅客到訪，旅客只要一出基隆火車站或台汽客運車站，過個馬路就到了基隆海洋廣場，交通實在便捷。

廣場旁的「陽明海洋文化藝術館」具有百年歷史，興建於1915年5月4日，原屬於日本郵船株式會社，是當時流行的「歷史樣式」建築，屬於日據時期基隆西岸碼頭重要建築，對於基隆航運地位具有特殊之指標意義。

該建築在台灣光復後，由招商局接管迄陽明海運公司經營至今。經歷過二次世界大戰的烽火和歲月的洗禮，目前僅能從外牆立面以及復古典雅的圓弧型拱廊，大致看出日治時代的舊貌。

陽明海運基於對海洋文化傳承的高度關懷，對歷史建築「活化」的再利用，於2003年起著手規劃整建，命名為「陽明海洋文化藝術館」，隸屬陽明化基金會，於2004年12月28日修繕竣工開館啟用，提供民眾一處與海洋文化邂逅的場所，以心領略海洋與人文、歷史、地理、藝術、工藝等人類文明發展多元化的面貌，使觀眾洋洋乎與天地同遊而不知其窮。

「2019基隆童話藝術節」雖已結束，陽明海洋文化藝術館各項展出仍照常進行，「海海人生-運輸的文藝復興」展，將經歷各國經濟與文化殖民，走過戰亂、戒嚴，到經濟起飛、轉型重整，以運輸為重心的產業主軸，展現基隆這個港口城市的多元面貌，透過基隆百年來的珍貴歷史與照片重新搜索海運與基隆的關係，以人文關懷的角度切入，重述歷史中的產業發展，以建立心的文化與社會視野。

「貨櫃展」則讓民眾認識一個個方正的鐵盒子，自1956年美商海陸運輸公司首創運用後，如何乘載著來自世界各地的貨品，日以繼夜地在海上航行，將阿拉斯加的新鮮鱈魚送進你的碗裡，將越南製造的衣物送進你的衣櫃，將台灣製造的電腦送到歐洲的商場；細數生活中的一磚一瓦、一景一物，絕大多數物件都是經由海上而來，從貨櫃而出。

(工商 )