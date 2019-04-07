花了3年打針就是為了懷孕，沒想到老公後來才說自己已經結紮!國外一名女子患有多囊性卵巢症候群(PCOS)，為了懷孕，她打針、吃藥3年多都沒成功，未料老公近日才向她坦承，自己曾接受結紮手術，讓她非常難過。

綜合媒體報導，這名女子在網站《Reddit》上表示，她為了懷孕，有整整3年都在接受痛苦、侵入性高又昂貴的治療，更因此注射了許多次荷爾蒙，卻失敗了整整29次，而醫生看她這樣也十分心疼，也曾提出想對丈夫進行精液分析，卻遭到對方拒絕。

後來，她向丈夫提出體外受精的受孕方式，否則就離婚，未料對方才向她坦承，自己在結婚前，怕前妻以懷孕做為威脅，就接受輸精管結紮手術了，但怕2人因此離婚，他才沒有坦承自己已結紮的事情。

女子表示，她最後向丈夫說，如果不重新接回輸精管，就需要同意第三者捐精，否則2人只得離婚，並表示「我很愛他，但我真的心碎了，他這樣騙我，當初不結婚還可能比較好…」。網友則一片倒的批評這名女子的丈夫，並希望女子快點離開他，表示「他就是個垃圾，怎麼能讓你愛的人經歷這些?」

(中時電子報)