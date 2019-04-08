陪伴無數上班族打拼的即飲包裝茶品牌「茶裏王」，自2001年上市以來，在台不斷創造銷售佳績，穩站即飲包裝茶市場領先地位。18年來，茶裏王秉持「回甘就像現泡」的精神，持續引領市場潮流。今年度，茶裏王更進行全系列口感升級，將「單細胞生茶萃取技術」融合黑網覆蓋栽植的優質茶葉與自然酵素組合，達到最高9%的有感回甘升級，開啟即飲包裝茶感官新體驗!

陪伴無數上班族打拼的即飲包裝茶品牌「茶裏王」，自上市以來在台累積銷售不斷締造佳績，穩站即飲包裝茶市場領先地位！

茶裏王回甘好茶 勇奪國際大獎

回甘實力獲「食品界的米其林iTQi」評審高度讚賞

除不斷創造銷售佳績， 2018年茶裏王全系列多項產品勇奪擁有「食品界米其林」之稱的iTQi 比利時風味絕佳獎，是台灣包裝即飲純茶市場中唯一奪下此殊榮之品牌。iTQi為全球指標性的風味認證機構，評審皆為頂尖味蕾的專家，除了以盲測方式執行確保公正性，評分的項目更涵括產品外觀、嗅覺、質地、味道到回溯嗅覺(後味)等項目。能在嚴格品評標準中脫穎而出，顯見茶裏王驚人的口感實力。

茶裏王單細胞生茶萃取技術2.0全新升級，突破傳統種植概念，採用黑網覆蓋種植技法，阻絕茶葉直接曝曬到陽光的機會，避免茶葉甘味胺基酸分解成苦味物質，同時產生更多甘味茶胺酸。

新亮相！單細胞生茶萃取技術升級 茶裏王最高９％回甘提升更有感

黑網覆蓋栽種+自然酵素 兩大技術全面釋放茶葉甘甜

新升級的茶裏王，除了經專業品評員進行口感測試，在茶感、甘味上，與上一代相比均有進化。在實證數據上，整體甘味物質(如總胺基酸、茶胺酸與甘味胺基酸)也都有顯著提升最高可達9%。茶裏王指出，新一代單細胞生茶萃取技術，在回甘增量的狀態下，平衡了茶湯中兒茶素成分微微的苦澀感，讓消費者品茶時能更加感受到茶湯入喉後的回甘餘韻。

而讓茶裏王回甘力提升的關鍵，便在於今年首度升級的單細胞生茶萃取技術，其中包含黑網覆蓋種植、全新自然酵素組合等兩大技術突破。黑網覆蓋突破傳統種植概念，阻絕茶葉直接曝曬到陽光的機會，避免茶葉甘味氨基酸分解成苦味物質，同時產生更多甘味茶胺酸。全新自然酵素組合，在茶葉萃取過程中提升茶葉回甘物質的釋出，完整保留甘甜。

炎炎夏日即將來臨，茶裏王單細胞生茶萃取技術2.0全新升級，回甘最高9%，讓你喝出「回甘」新高

全系列改版升級 茶裏王即將改寫茶飲市場回甘新標準

炎炎夏日即將來臨，茶裏王單細胞生茶萃取技術2.0全新升級系列，即日起於全通路與消費者見面。回甘有感提升新體驗，讓你喝出即飲包裝茶口感新高度!

本篇與茶裏王合作

(中時電子報)