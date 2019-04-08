儘管犀牛已經被列為世界瀕臨滅絕動物，受到各國的保護，嚴禁狩獵和交易，但是因為犀牛某些器官受到神話，仍有人甘冒遭到被捕判刑盜獵犀牛。有4名男子近日來到南非克魯格國家公園準備偷獵犀牛，下場是其中一人被一頭大象意外踩死後，又被獅子吃得只剩下頭蓋骨，而另外逃走的3人，最終還是被逮捕繩之於法。
據英國《每日郵報》6日報導，事情發生在南非最大的野生動物園克魯格國家公園。當時，同伴們發現男子被大象踩死後，拔腿就跑。隨後，他們給受害者家屬撥打了電話。受害者家屬聯繫了公園的負責人，隨即展開搜索。由於夜間太過黑暗，搜救人員停止了搜索，並於第二天再次開展搜索工作。
隔日男子的屍體在鱷魚橋附近被發現，據現場的種種跡象研判，獅群曾來過這裡，牠們吞噬了盜獵者屍體，只留下了頭蓋骨和撕壞的褲子。
據自然保護區的官員說，非法進入野生動物園是不明智的，因為園內十分危險，稍有不慎就會性命不保。看到死者的女兒為父親哀悼的一幕非常令人心痛，因為他們只能從殘存的一點點遺骨裡找到慰藉。
(中時電子報)
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