美式賣場好市多商品多價格便宜，成為民眾採買日常生活用品好處去，近日又有網友發現到好貨了，驚呼：「消失已久的薯條，再度出現了」，引起其他老饕們一陣熱烈討論這款薯條回來了！以及怎樣做才好吃。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享說，「消失已久的薯條，再度出現了」，他並且貼出一包4公斤的馬鈴薯條。

網友們一看照片，紛紛感到驚喜，不乏有許多老饕們說，「終於，找好久」、「超級久沒看過了欸，真驚喜！」、「不知道跟以前的一不一樣？」、「之前吃蠻鹹的，現在還會嗎?」、「請問有脆脆的調味嗎，還是就最一般的薯條？」、「脆脆」、「這才叫強勢回歸」、「四公斤！真想肥死」。

還有人分享美味食譜，「這要用氣炸鍋，不然會很油」、「用氣炸鍋炸，真的又酥又好吃」、「氣炸鍋的強力助攻手啊」、「我昨天剛買，跟以前的不同。沒有小包裝喔，可以用烤箱烤，30分鐘會比較酥脆，不過有點鹹，吃清淡的人不適合再加調味料」。

有網友分享，並且驚呼：「消失已久的薯條，再度出現了」。(圖/翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

(中時電子報)