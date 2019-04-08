國內近半年來各類汽車失竊，豐田ＲＡＶ４休旅車異軍突起躍居首位，汽車防竊專家分析，主因就在ＲＡＶ４已成國內、亞洲及中東休旅車最暢銷車種，不管是零件或整車市場需求高，竊車集團有厚利誘引下鎖定這款休旅車作案。加上解碼的汽車電腦很容易從大陸取得，甚至上淘寶網就有得買，竊車賊能在３分鐘內就能解碼偷走車子，讓ＲＡＶ４休旅車的失竊數持續增長。

高雄警方近來針對轄內連續發生多起豐田ＲＡＶ４休旅車失竊案，責令各發生失竊的分局，加強追查失竊車輛及幕後竊車集團，但高雄市警方納悶的是，為何偷車賊突然都跑到南部地區來偷ＲＡＶ４休旅車。防竊專家透露，早在半年前，北部及中部警方都獲得示警，ＲＡＶ４休旅車已成為竊車集團的首要目標，因而結合業者全力防堵竊車集團蠢動，才逼使竊車集團南下。

汽車防竊專家分析，竊車集團鎖定的目標，一定都是暢銷車種，不管是整車或零件都有強大的市場需求，過去幾年中，國內失竊車種是以馬自達馬３及豐田ＡＬＴＩＳ為前二名，如今因ＲＡＶ４休旅車大賣，造成失竊車種寶座易主，原本就是市場需求反映結果。

防竊專家指出，竊車集團偷車，其中有５０％是拆成零件出售，３０％是頂拼整車出售，現在國內有多個贓車頂拼集團是將事故車，頂拼贓車後，以「整車環保回收」名義，運往中東地區販售，獲利都是３～５倍的暴利。因此，事故車的車籍資料值錢，許多贓車集團都願花高價收購，每部車都有１５萬以上的收購價，這些車籍資料甚至還可提供給零件出口業者使用。

包括ＲＡＶ４休旅車以及多款汽車，都採用無鑰匙式的晶片感應鎖，一般民眾以為這種鎖較難破解，但是竊車集團現在已取得由大陸生產的汽車解碼電腦，可輕易對付國內中低價位汽車，讓竊車賊可以在短短３分鐘內就破解汽車電腦密碼，偷走車子。

防竊專家表示，要破解晶片感應鎖的汽車，需使用兩種電腦，一是汽車解碼電腦，一是啟動匹備電腦，目前這兩種電腦都可以從大陸地區購得，甚至在淘寶網上就可以買得到，每部電腦不過４、５萬元，裡面設好的解碼程式幾乎涵括國內各中低價位車種，也讓竊車集團如魚得水。

(中時 )