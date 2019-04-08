警政署從１０６年起取消汽機車查贓評比，改由各縣市警局自訂評比作業，但多數縣市警局並未再規畫評比，使得查緝汽機贓車工作形同廢棄，甚至還造成許多查贓老手被單位列為「無效警力」，使得警方查緝汽機贓車人力出現大斷層，如今面對汽車失竊案件，束手無策。

過去，國內警方汽機車查贓績效，向來以台北市最強，就因為台北市警局有一批非常強的查緝汽機贓車高手，每次績效評比都是名列第一，成績甚至是其它五都的一倍以上，因此才惹來其它縣市的眼紅。２０１６年，刑事局召集各縣市警局肅竊承辦人開會，詢問各單位贊不贊成繼續實施查贓評比，其中只有台北市舉手表示贊成，其它縣市竟全部反對，行之數十年的查贓評比，從隔年開始停止。

警政署及刑事局廢除查緝評比，雖然在但書中還要求各縣市警局自訂評比要求，並要各單位查獲重大案件，可報署敘獎。但上行下效，警政署都不重視的項目，各縣市警局樂得不再硬性要求，將查緝汽機贓車摒除例行績效評比項目。

因此，各縣市警局過去被認為績效主幹之一的查贓人員，剎時被視為雞肋，過去，台北市各派出所甚至都會排定一組專門查緝贓車的專案人員，並要求全部警勤區員警都要有查贓績效，如此一來，這些查贓警力全部解散，不再要求。

其中最慘的是，台北市刑大原本擁有多個全國最強的查贓刑警，一時間英雄全無用武之地，有的查贓老手竟還被單位主管譏諷為「無效警力」，逼使查贓能手憤然請退，也讓其它有意投入查贓的年輕輩卻步，造成國內刑警界查贓能量嚴重斷層，也讓國內警方面對這波ＲＡＶ４失竊潮，束手無策。

近日，更傳出台北市刑大位在北市內湖的贓車保管場，因是向環保局廢棄物保管場租借，竟因近２年來幾乎沒有單位查獲汽機贓車，場內空無一車，台北市刑大呈文市警局停租贓車保管場，以節省預算，原本國內最強查緝贓車的單位也自廢武功，令人不禁唏噓。

(中時 )