針對豐田ＲＡＶ４失竊頻傳，專門經營汽車產險業者溫馨提醒車主，加強防竊小撇步：

１．慎選車輛停放位置。盡量找有人看管的停車場；或是監視照得到的路邊停車場。

２．加裝防盜設備、降低失竊風險。例如加裝排檔鎖、方向盤鎖。更要避免將　鑰匙交給陌生人，而遭複製增加失竊風險。

(中時 )

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