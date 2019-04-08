前新北市長朱立倫身穿藍色大甲媽POLO衫，為修大甲媽政治學，顯然有備而來。（王文吉攝）

前新北市長朱立倫致詞時避談政治。（王文吉攝）

大甲媽祖信徒眾多，虔誠追隨天上聖母腳步繞境，從未因政治傾向不同而發生衝突。（王文吉攝）

前行政院長賴清德前來參拜大甲媽祖，有「賴神」稱號的他，在媽祖神前更為謙卑。（王文吉攝）

台北市長柯文哲現身鎮瀾宮，人氣依舊很旺。（王文吉攝）

鎮瀾宮董事長顏清標介紹政治人物都特別提到「媽祖是大家的！」（王文吉攝）

「媽祖是大家的！」鎮瀾宮董事長顏清標，接待藍、綠、白政治人物參拜時，都是這樣開場白，開宗明義告訴信眾們「宗教信仰沒有色彩之分，無論誰要來，鎮瀾宮都歡迎。」由於大甲媽祖信眾囊括各黨各派，有意角逐總統大位的大咖，都視鎮瀾宮為超級票倉及兵家必爭之地。

「政治歸政治，宗教歸宗教。」話雖如此，但事情沒有這麼簡單，自古以來，主政者都無法忽視宗教影響力。歷代皇帝熱衷褒封媽祖，透過信仰維護政權。時至今日，藍、綠、白大咖除在檯面上互拋話題角力，如何沾媽祖的光，轉換成支持度，大咖們其實各有盤算。

今年大甲媽祖起駕日，正巧藍、綠、白大咖都為了爭奪2020總統大選門票，打得水深火熱。為了「沾光」大甲媽祖，分得神威加持，大咖們宛如車輪戰般，接力前往鎮瀾宮參拜，名為恭送媽祖出巡，實則幫自己拉高聲量。

與顏清標交情匪淺的王金平卡到重要儀式，在一早就搶得先機，參加請神大典，將媽祖及隨行神將請出神龕。廟方基於尊重現任元首，下午特別安排蔡英文總統，依序恭請正爐媽、副爐媽、湄洲媽及隨行神將等上轎。

蔡、王兩人都近距離接觸媽祖金身，算是親手沾到大甲媽的光。反觀吳敦義、韓國瑜、朱立倫、賴清德、柯文哲，僅被安排參加三獻禮及參拜，只能虔誠「目送」媽祖起駕，算是「沾醬油」，而「賴神」賴清德，在媽祖神前更是不得更為謙卑。

不同黨派的大咖最怕狹路相逢，見面時尷尬互動，還要被放大檢視，廟方事前煞費苦心，刻意將大咖安排間隔1小時。不過傍晚5點賴清德前腳走，柯文哲後腳到，前後相差不到3分鐘，廟方人員趕緊安排賴清德到2樓辦公室稍作休息，維持「王不見王」的恐怖平衡。

為了持續沾光，柯文哲、朱立倫都表明會親自參加大甲媽遶境活動，柯預定走前半段，之後返回台北市議會備詢，朱則拿著令旗，要跟著走5天，延續熱度搶鋒頭。其實信眾們並不是不歡迎政治人物，而是不希望模糊焦點，「畢竟是女神要繞境，而不是政治人物。」

喊水會結凍的顏清標在接待各黨派政治人物時，在致詞先打了預防針，強調「媽祖是大家的！大家歡喜來拜媽祖，一定能心想事成。」顏刻意將媽祖信仰提升到超然境界，言下之意「無論世間紛擾，都無關宗教信仰」，呼籲各黨各派支持者彼此互相尊重，因此各路人馬在媽祖神前，從未因政治傾向不同而發生衝突。

藍、綠、白政治人物在致詞都避談政治，朱立倫更強調在媽祖面前沒有任何政治、沒有任何政黨。個性直率的柯文哲似乎擔心在神前被媒體問到失言，參拜之後刻意安排到廟外的裕珍馨三寶文化館接受訪，這門大甲媽政治學，一旦造次走錯一步，可能整盤輸了了。

(中時 )