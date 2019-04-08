假綁架詐騙手法升級，竄改電話以假亂真，有碩士學歷的彰化李姓婦人，日前在家中市話接到竄改過的女兒手機號碼來電，電話那頭陌生男子以兇惡口吻稱，其女兒因被朋友陷害，涉入毒品糾紛，積欠300萬元，要婦人拿錢贖人。婦人慌張之餘，竟還不忘殺價，一路砍到3萬5000元，以遊戲點數成交，最後得知女兒根本沒被綁架，才憤而報案。

警政署165反詐騙專線指出，詐騙集團先竄改婦人女兒的手機號碼，撥打婦人家中市話，取得婦人手機號碼後，改撥手機，並恫嚇不准掛斷電話，否則對其女兒不利，一直占線讓她無法撥電話求助查證，並恐嚇不准報案。

詐團要求婦人領錢後至超商購買遊戲點數付款，好笑的是，婦人雖急得像熱鍋上的螞蟻，仍發揮大媽殺價個性，一路將贖金砍到剩3萬5000元，詐騙集團竟也接受，直到確認遊戲點數入帳，才掛斷電話。

婦人趕緊打電話向女兒確認安危，發現遭詐騙，但也慶幸自己積極殺價，否則損失不堪設想。

刑事局預防科說，詐團竄改來電號碼，讓婦人誤信最初的來電即為在外地唸書的女兒手機撥出。警方呼籲，接到這類假綁架恐嚇電話，詐團會不斷占線不讓掛電話求證，這時民眾可用「筆談」方式請他人協助報警。

(中時 )