拍賣主連千毅日前嗆「某幾名三重知名角頭都吃屎」，惹毛地方角頭，撂人到其北市重慶南路的公司樓下叫囂，並持鋁棒敲擊路面，還施放兩枚大龍砲，警方傳喚相關涉案人到案偵辦。此案引發社會關注後，連千毅也親上火線，開直播致歉「酒喝多、講錯話，失禮！」

連千毅稱，日前開直播遭網友鬧場，6日他找到該名網友，請他到速食店「吃漢堡開直播」，但因與網友對話中提及，他曾在三重環河南路開過6槍，還嗆「某幾名三重知名角頭都吃屎」，不少角頭友人看到影片後，在臉書開嗆還召集人馬，在7日凌晨4點多，到位於北市重慶南路與武昌街口的連男公司旁聚眾滋事。

對於失言引發軒然大波，連千毅7日中午開直播解釋，表示事件起因，是因為該網友在他日前的直播中，不斷挑釁嗆聲說「你們三重人都吃屎。」、「信不信我讓你上新聞，直播不好做。」等話語，他因不滿對方言辭汙辱，才會「請」該名網友出來吃漢堡。

連坦言，自己當天酒喝多、說錯話，前後順序搞錯，才被誤會說「三重人都吃屎」是從他的嘴巴說出來，而他也頻頻說「失禮、歹勢」，並承諾會一一向三重地方人士道歉。另，造成警察機關及社會大眾困擾與不便，他也再次致歉，並強調這次不良示範，造成社會觀感不佳，以後會加以改進。

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(中時 )