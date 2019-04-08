7日深夜，有網友在臉書「信義區三兩事」PO文指出，象山登山步道發生持刀搶劫事件，一對大學生情侶，在象山永春亭往煙火平台的路上，遭穿著風衣、年約50歲的中年男子，持水果刀恫嚇：「不給錢，就要被捅」，情侶心生畏懼，被搶走600元，提醒網友深夜在該處別落單。轄區信義警分局已接獲報案，根據報案人指述，擴大調閱監視器並查訪追捕搶匪。

網友PO文表示，「今天晚上大概十點心血來潮，跑去象山運動一下，剛好遇上了一對剛被搶完的男女，驚魂未定的，女生嚇到快哭出來，男生對著我說，搶他們的人大概是50歲中年男，穿著風衣，拿著水果刀。」

網友轉述，搶匪抓著男生的手說：「不給錢就要被捅！」然後他們就被搶了600，還好沒帶太多錢，他們被搶的地點是在象山「永春亭」往煙火平台的路上，那邊都比較少人走，所以很容易落單！

網友說，當下有點訝異，一向治安都非常好的地區，所以提醒這附近的民眾，多留意，別落單走暗巷。

(中時 )