高雄英迪格酒店推出「東洋美食季」，活動即起至5月12日。（柯宗緯攝）

田中師傅特製A4和牛炙燒握壽司，每月限量供應。（柯宗緯攝）

高雄英迪格酒店4月邀來首位客座日籍廚師田中洪志，端出東洋美食季料理，主餐網羅阪南市浪花黑牛炙燒握壽司（五貫）、沖繩天然鹽燒午仔魚、名古屋名物炸大蝦、江戶風蒲燒鰻魚飯等，帶領饕客用美食遊玩日本。

田中師傅擁有近40年料理經驗，曾在日航酒店集團旗下工作，爾後進入日本高級料亭擔任料理長。他是台灣高雄女婿，此次受邀客座，即日起至5月12日期間，將於2樓「Wok on the Park」以精湛手藝，征服饕客味蕾。

田中師傅特製A4和牛炙燒握壽司，每月限量供應。（柯宗緯攝）

英迪格指出，此次引進的阪南市浪花黑牛，肉質也媲美神戶牛，「每月產出六頭以內，且僅有一至兩頭外銷到台灣，因此非常珍貴」。田中師傅去年曾親自到訪日本牧場探勘，此次特製A4和牛炙燒握壽司要介紹給台灣，每月限量供應。

另外高雄以海鮮名聞，田中師傅來台多年，每日挑選新鮮漁獲，這一次選中了高雄本地養殖的午仔魚製作成一夜干，灑上沖繩天然鹽慢烤，讓原本就附有油脂的午仔魚更顯鮮嫩。其他還有鹽烤鮭魚、九州必吃美食福岡柳川鍋…等，面面俱到的呈現日本美食地圖。

現場還有集章遊戲贈禮，凡是品嚐過本次活動推出的各地美食，一個地區就可以得到一個章，集滿三個地區三個章，酒店就贈送餐飲NT$300折價券一張；集滿五個地區五個章，就贈送餐飲NT$500折價券一張，折價券可任選酒店內咖啡廳、全日餐廳或高空酒吧使用。

行政主廚邱有彬也帶來經典粵菜「稻扎香妃牛」，他示範以稻草繩綑綁牛小肉料理。（柯宗緯攝）

除了東洋美食祭，行政主廚邱有彬也帶來經典粵菜「稻扎香妃牛」，他指出，相傳百年前至遠地工作的廣東人，想念家鄉菜，便以手邊素材把牛肉用稻草包起來去燜煮，藉以解鄉愁，此次將美國特選帶骨牛小排用自製稻草繩綑綁，放入多種中藥材和香料的滷汁中熬煮六小時，上桌時將草繩剪開，馬上香味撲鼻，牛肉入味軟嫩，輕輕一拉就能跟骨頭分離，油脂與瘦肉分布恰到好處。

(中時 )