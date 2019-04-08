當神祕致命細菌「耳念珠菌(Candida auris)」悄悄在美國出現，農作物濫用抗真菌藥物的情形再次受到檢驗，美國疾病防治中心近來將耳念珠菌（Candida auris）列為「迫切」的抗藥性威脅之一，指出全球許多醫院都已遭這種新興抗藥性黴菌入侵，約5成感染者在3個月內死亡，成為未來一大公衛威脅，不可不慎

去年5月，一名老人被送進美國紐約西奈山醫院進行腹部手術，發現他感染一種神祕的致命黴菌「耳念珠菌」，隔離後不幸在3個月後辭世，但致命黴菌卻沒有。耳念珠菌與孢子污染了整間病房，院方甚至得動用特殊消毒設施，還拆除部分天花板和地板，才將它們徹底滅跡。耳念珠菌就經常造成醫院血液感染，病人幾有一半在90天內喪生；美國迄今通報的病例有587件，其中紐約有309件，新澤西州有104件，伊利諾州有144件。

過去5年來在已開發國家中迅速擴散，包括近來病例在委內瑞拉和西班牙醫院，及英國醫療中心加護病房，甚至連巴基斯坦、南非和印度都有傳出案例。美國先前大多數感染確診案例都發生在紐約，但去年1年之內，已迅速擴散紐澤西、伊利諾州等地。紐約時報報導，醫院和各級政府都不願透露爆發這類感染，以免被視為疫區，損害形象和引起恐慌

數十年來，公衛專家警告，因人類濫用抗生素，許多細菌菌株已演化成具有多重抗藥性的超級細菌，並在許多已開發國家都會區中蔓延開來。這些細菌經由醫院的人手和設備、肉類和使用糞肥的農場蔬果、國際旅客和進出口貨物、療養院和醫院病人等各種渠道，迅速擴散到世界各地。

(中時電子報)