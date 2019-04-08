04/08-04/14｜星座運勢週報（影/唐綺陽官方專屬頻道YouTube）

本週四木星正式逆行。此逆行將為木星能量帶來「轉折點」，那些本來「運作順當、理所當然、通行無阻」的一切，將要開始「受到反對、約束、質疑」而令人「不舒服、不順、委屈」。

木星逆行長達四個月至8/11，事情回過頭來，進行檢討改進，對於太超過的地方，是該要踩剎車的時刻。以前愛怎樣就怎樣還沒事的，現在木星逆行，只要說錯、做錯、囂張、自大一點就會被圍勦、修理，所以一向木星太強的人如：運氣太好、過太爽、啥米攏不驚的，現在皮得扒緊一點，木逆要來修理你。

土、冥開始停滯，有一股改造、改進的能量，想要重新開始，所守護的天蠍、魔羯更是首當其衝，充分感到「懊悔、想改進、受夠了」的能量。

本週還有金海合相雙魚，我們欣賞電影、藝術之美，雙魚座本座則感受到金星帶來的好人緣、人氣，以及才能受肯定，春風拂面，桃花也旺了不少呦。

雙魚座桃花運旺，受到大眾的關注，關心寵物與受害者等相關議題。火星雙子，雙子座特別忙碌，當心禍從口出及壞脾氣，充滿八卦、探究秘密及學習的氛圍，有外出旅行的機會。

重要星象：木星逆行，土、冥開始停滯，金、海合相雙魚，火星雙子

工作注意↓

白羊：宜獨立作業，先計畫好再進行溝通

天蠍：先培養默契，別太過度信任

射手：海外事務一波三折，要多點耐心

魔羯：注意和下屬之間的關係，避免造成壓力

桃花注意↓

金牛：桃花運旺，小心造成困擾

處女：對方表現不如意，感情面臨抉擇

天秤：感情順利，互動有默契

水瓶：感情上不滿足，應將心比心

財運注意↓

雙子：小額花費積少成多

獅子：大膽行動，理財憑直覺

健康注意↓

巨蟹：免疫系統欠佳，遠離病源、照顧自己

雙魚：努力養生，補給健康

(中時電子報)