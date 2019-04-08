◎中國時報

● 國民黨基層盼民調最高的高雄市長韓國瑜能代表國民黨出征2020大選，贏回執政權，但黨內初選狀況卻陷入膠著。前新北市長朱立倫昨呼籲黨中央，盡速徵召韓國瑜參選總統，「如果黨中央徵召韓國瑜，就沒有初選的問題。」

● 「碰！碰！碰！」大甲媽起駕了！7日深夜10時，大甲媽神轎在數萬虔誠信徒的簇擁下，浩浩蕩蕩展開9天8夜遶境之旅，由立法院長蘇嘉全、台中市長盧秀燕、鎮瀾宮董事長顏清標等共同扶鑾轎，恭送媽祖出城，大甲街道萬人空巷，熱鬧非凡宛如一座不夜城。

●「蔡賴」在民進黨黨內初選拚得激烈，蔡英文總統為展現具有處理國際事務的優勢，9日將與美國華府3智庫舉行視訊會議，全程直播。總統府表示，這是蔡總統首度在總統府以視訊與美國重要意見領袖，就台美關係及區域安全情勢交換意見。

● 前新北市長朱立倫昨表態支持黨中央徵召高雄市長韓國瑜選總統，國民黨立委柯志恩說，朱立倫是目前參加初選者中，民調最高的，剩下的問題，就要看國民黨主席吳敦義如何發揮智慧去處理。

◎旺報

● 今年4月首周，A股周漲幅創下今年以來第二高紀錄，顯見A股牛氣依然高漲。在清明假期結束後，中美貿易戰傳出有機會和解，雙方可能很快就會簽協議，美股在上周五也是收紅，有利於A股8日開盤的漲勢。法人認為，4月將是A股上攻的決勝關鍵點，配合3月製造業採購經理人指數（PMI）先行指標傳出捷報，也提前為A股上攻鋪好路，隨著A股的漲勢，估計未來將是震盪走高的格局。

●美國勞工部近日公布3月非農就業人口變動19.6萬優於預期，提供給美國聯準會（Fed）鷹派立場依據，並讓非農數據刺激市場預期，對美聯準會年內降息機率小幅下降至52.6%。雖然美國降息機率減少，卻從近日印度率先降息動作開始，大陸專家指出可能引發其他國家連鎖降息風潮。

● 針對大陸軍機於近日越過海峽中線與台機發生對峙，及美國近來一系列挺台動作，中國軍事文化研究會特聘專家、中國政策科學研究會高級研究員王雲飛7日受訪表示，近日大陸飛機越過海峽中線，是為顯現不放棄以武力實現統一的決心，在時機上也是對美國一系列支持台獨的行為作出反擊。接下來大陸軍機勢必將常態化飛越中線發出警告訊息，以防止美國與台獨勢力踩踏大陸《反分裂國家法》「外國干涉勢力縱容台灣獨立」此一紅線。

● 目前俄羅斯空軍部隊已裝備60多架蘇-35S戰鬥機，大陸也有購買。俄國將蘇-35S稱之為第四代++戰鬥機，已在敘利亞戰場接受實戰考驗，表現極為優秀。但在不久前的空軍演習中，大陸國產的殲-10C戰機卻在空戰中，全面壓制蘇-35。但大陸空軍依然很喜歡這款戰機的主因是蘇-35的向量發動機，亦為進口該機重要原因。尤其進入近距離纏鬥，連美國空優霸主F22都得小心謹慎。

◎工商時報

●非蘋手機出貨潮啟動，台股雙巨頭大立光、台積電受惠，法人指出，二公司法說會先後於11日與18日登場，依目前市場樂觀期待可望雙雙報佳音，並啟動外資第二波目標價調升潮，激勵台股向11,000點挺進。

● 江蘇在半個月內發生3起爆炸案，引起大陸高層重視。新浪財經報導，為此江蘇省近日推出堪稱史上最嚴化工業整治方案，要求3年內該省的化工企業要大幅縮減至千家以內，等於有八成的相關企業將受到衝擊，影響層面相當廣泛。台商表示目前還未接到當地政府通知，但會觀察後續情況，嚴陣以待。

● 美總統川普打算提名摩爾（Stephen Moore）和凱恩（Herman Cain）進入聯準會（Fed）擔任理事，由於兩人皆為川普強力支持者，引來經濟學家罵聲不斷，認為這是川普要讓Fed「政治化」的開始，短期內雖不足以影響決策，但將使決策核心衝突增加。

●國發會甫完成的統計顯示，目前年資快抵上限（即將出境）的外勞僅四千多人，即使未來《新經濟移民法》三讀鬆綁，讓這四千多人都留下來成為「中階技術人力」，也不會影響國人就業機會，外界無需太擔心。

(中時電子報)