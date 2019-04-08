春暖花開，來內湖碧湖公園走走吧！「四月雪」的流蘇在眼前！沉浸在湖畔邊的鳥語花香，還有一艘非常顯眼，已經成為地標的木造巨型海盜船，佇立在美麗湖邊，在充滿鳥語花香和依山傍水的碧湖同樂，想必更能感受到春天的氣息。

碧湖公園地標，巨型木造海盜船兒童遊戲場。（圖取自台北市公園處官網）

工務局公園處表示，位於台北市內湖區的碧湖公園是擁有大湖泊的水景公園，周遭山巒層疊與湖畔景色渾然一體，隨著流蘇開花，為碧湖公園帶來春之訊息，除設有游泳池、網球場、觀景台、管理中心及湖濱步道、釣魚區外，兒童遊戲區更採用「共融式兒童遊戲場」設計，創造讓一般小孩與身障小孩都能共同遊玩的環境，附近的737商圈，是內湖地區最大的市集，內有許多美食可供品嘗。

共融遊具幼兒也能盡情遊玩。（圖取自台北市公園處官網）

流蘇又稱為「流疏」，是木犀科的小型喬木，每年3月中旬萌發新葉，並於枝梢長出花苞、開花，數十朵形成聚繖花序，花期集中而微微散發香氣，因為每年4月花朵盛開而潔白似雪，美稱為「四月雪」，徜徉在碧湖公園湖畔步道欣賞宛如覆蓋一層薄雪的流蘇，值得一提的是流蘇的白色小花的4片花瓣呈十字型，凋落時有如直升機螺旋槳般旋轉下降，十分具有童趣。

碧湖公園的流蘇-開花期。（圖取自台北市公園處官網）

另碧湖公園內的兒童遊戲場以海盜船為主題，分別設立船首及船尾，中間以大型沙坑串聯，並於沙坑中央架設攀爬塔，塑造船桅之意象，提供小朋友登高瞭望、勇於挑戰自我的樂趣，又可以在遊戲空間裡，進行社交、聯誼、體能活動，同時還架設了三組不同種類的鞦韆，有一般型鞦韆、適合親子共乘的網籃鞦韆與無障礙式的座椅鞦韆，以期能讓所有的使用者都能享受到擺盪之樂趣。

碧湖公園擁有優質的環湖步道，走進碧湖公園很難不感受到碧湖生意盎然的生態環境。想來一場適合全家大小的春季輕旅行嗎？在這春季，邀您一起來體驗碧湖的美與生命力！

共融式遊具無死角，民眾遊玩沒煩惱。（圖取自台北市公園處官網）

(中時電子報)