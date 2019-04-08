全球首富、亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）上周四（4/4）完成世紀離婚分產後隔天，全，沒想到緋聞小三、前福斯新聞台女主播桑琪絲（Lauren Sanchez）隔天也宣布和先生提交了離婚申請書，時間的巧合也引發網友熱議！

貝佐斯和結縭25年的麥肯齊先前達成離婚協議，麥肯琪將獲得亞馬遜4％的持股，約價值360億美元。麥肯琪將成為全球第三大富婆，而貝佐斯的亞馬遜持股將由16.1％降至12％，約價值1,080億美元，依然穩坐全球首富

桑琪絲和好萊塢知名經紀人丈夫懷特塞爾（Patrick Whitesell）上周五（6/5）向舊金山法院訴請離婚。由於貝佐斯和妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）前一天才完成離婚分產，也讓人熱議，不過桑琪絲和丈夫分居已滿半年，上周五訴請離婚只是一個正式的法律程序。

消息人士向該媒體透露：「桑琪絲和懷特塞爾同意私下協商所有事，包括孩子的監護權。訴請離婚只是單純的法律程序。兩人在此程序上並無異議，法官可望蓋章同意，而離婚程序會在數個月之內完成。」

(中時電子報)