今天（8日）各地大多仍是多雲到晴，僅東半部地區偶有小範圍降雨，西半部山區午後也有局部降雨的可能，其中北部山區及近山區一帶午後降雨的機率會稍高於其他地區；晨間舒適，低溫21至24度，白天溫暖，各地高溫大多可達30度，大臺北盆地及南部近山區，有機會出現32、33度左右的高溫，由於雲量少，紫外線指數易達過量甚至危險級，戶外活動請注意防曬並多補充水分。

氣象局一張圖卡說明本周各地天氣(圖/氣象局)

連假結束開工，本周天氣如何？氣象局圖卡顯示，今明兩天各地天氣穩定，高溫普遍在30度以，感覺微熱；星期三鋒面報到，東北季風緊接增強，北部、東半部先開始下雨；星期四之後一直到星期天華南雲雨區也來攪局，中南部加入下雨的行列。總之，星期三之後出門帶把傘比較好。氣象局預報員陳建安表示，周三（10日）鋒面報到，水氣開始增多，氣象尤其周五（12日）水氣特別多，預測北台灣最低溫為18度，高溫只有20至22度，「跟這幾天的30度相比，降了10度左右」。

另外，季節交替，氣象局清晨發布濃霧特報，今日金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，金門持續有濃霧，目前馬祖（０５時０５分）亦有濃霧發生，能見度不足２００公尺，請注意。

空品方面，中部以北局部地區短時間可能達紅色警示等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「橘色提醒」等級；花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級。

(中時電子報)