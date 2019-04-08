Casimir Pulaski 'may have been woman or intersex' - study https://t.co/I58ivCabOa — BBC News (World) (@BBCWorld) 2019年4月6日

西方花木蘭真實版！18世紀的美國獨立戰爭波蘭裔將軍普拉斯基（Casimir Pulaski）的真實身分竟然是女兒身，那這位馳騁沙場的英雄，可能是名女性，或是同時具有兩邊性徵的雙性人。2019年，紀錄片《美國不為人知的故事：大將軍其實是女性？》（America's Hidden Stories: The General Was Female?）揭露在搬遷他的骸骨時發現他本人竟是女性的驚人真相，後經DNA驗證確定判斷屬實，普瓦斯基是為女性或雙性人

其實科學家早在20年前就曾懷疑普拉斯基是名女性，當時亞利桑那州立大學法醫人類學家梅布斯（Charles Merbs）被找去鑑定普拉斯基遺骨時，就認定眼前的骨骸完全是位「女性」。

普拉斯基於1745年出生於波蘭華沙，在青少年時期，他因為爭取波蘭獨立而被俄羅斯通緝，轉而逃往法國巴黎，在那裡他遇到了美國革命史上的重要人物富蘭克林（Benjamin Franklin），普瓦斯基出身波蘭有地貴族，是巴爾聯盟的指揮官。巴爾聯盟試圖令波蘭立陶宛聯邦脫離俄羅斯的統治。起義失敗後，普瓦斯基移居北美，成為軍事冒險者。在美國獨立戰爭中，他曾救過喬治華盛頓的性命，成了大陸軍的一位將軍。最後在薩瓦納圍攻戰中死於傷口惡化1779年傷重不治身亡，享年34歲。

普拉斯基的遺骨一直埋藏在喬治亞州的一座紀念碑下，為了慎重起見還是採用了很多方法來驗證，他們先比對骨頭上的傷痕是否跟歷史中普拉斯基的傷一致，接著測試骨骼的DNA跟其侄女遺體是否匹配。

而這所有研究過程與結果都會在將播出的紀錄片「美國不為人知的故事：大將軍其實是女性？」（America's Hidden Stories: The General Was Female?）中揭曉。

據了解，全世界高達1.7％的人口天生具有雙性人特徵，專家普拉斯基終其一生都沒發現這件事，以「男性」被養大的他不可能認為自己是女性，甚至是雙性，「尤其在那個時代，他可能只覺得身體出了點問題。」

(中時電子報)