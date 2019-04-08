洋基單場7轟。(摘自洋基臉書)

洋基8日以15-3痛宰金鶯，捕手桑契斯(Gary Sanchez)受夠了外界對他守備的嘲笑，居然繳出了難得一見的單場3響炮！這一仗不僅橫掃了金鶯，讓總管凱許曼(Brian Cashman)龍心大悅，因為這正好是他就任洋基總管以來的第2000勝，也難怪他這麼喜歡桑契斯了。

托瑞斯(Gleyber Torres)、羅姆尼(Austin Romine)各繳1轟。可怕的是弗雷塞(Clint Frazier)敲出雙響炮，他只是來代班史坦頓(Giancarlo Stanton)的，今日5支4，近來3連戰繳了3轟7打點，簡直跟真的史坦頓一樣強了。這是洋基隊史第5次單場7轟，前一次要追溯到2007年。

桑契斯首個打席被滑球騙到三振，第3局再上來他毫不猶豫，逮住第一球就轟成兩分炮。第7局洋基出現大局機會，桑契斯痛下殺手再來1發兩分炮，加上後面一陣亂打，洋基該局灌進4分。第8局桑契斯又來，把一顆偏高的壞球拉左外野牆外，單場第3發兩分炮！

金鶯求饒也沒用了，第9局弗雷塞和羅姆尼又各補1發兩分炮，洋基把比數推進到15分，成為3連戰的完美句點。

桑契斯3轟6打點，沒有守備失誤，因為總教練叫羅姆尼蹲捕，桑契斯當DH專心打球，結果就是這樣可怕。前一場桑契斯莫名其妙在三壘被牽制出局，教練團質疑他是否不會跑壘，所以他今天乾脆只敲全壘打了。

洋基先發投手哲曼(Domingo German)前5局投出無安打，但這場即使他隨便亂投都會贏。金鶯差點被完封，第7局靠著洋基捕手羅姆尼失誤和投手暴投才打破鴨蛋。

(中時電子報)